Secret Story 11 : Noré déjà jaloux, séduction entre Tanya et Alain !

Depuis vendredi 1er septembre, de nouveaux candidats ont intégré la Maison des secrets, ou plutôt le Campus des Secrets, à l'occasion du lancement de Secret Story 11. Lors de cette première soirée, Tanya, la candidate presque septuagénaire, a choisi de former un faux couple avec Alain, et ainsi éliminer d'office Ylies et Nony. Les deux couples, Kamila et Noré ainsi que Charlène et Benoît, ont été séparés. En effet, Kamila et Benoît ont été éloignés de leur moitié dans le but de se rapprocher et faire croire à un couple naissant.

Ce lundi 4 septembre, de nouveaux rebondissements ont lieu au Campus. Les habitants commencent à prendre leurs marques. Enfin, tous sauf Makao... Ce grand gaillard de 2m13 se sent un peu à l'étroit. Charlène quant à elle dit avoir trouvé "bizarre" de dormir dans la même pièce que son bien-aimé Benoît, mais seule.

Noré déjà jaloux

De leur côté, Kamila et Benoît ne perdent pas de temps. Lors d'une discussion avec Alain et Charles, le beau gosse laisse entendre qu'il pourrait être attiré par Kamila. Mais Noré garde un oeil sur sa belle. En effet, il a fait une première crise de jalousie à son épouse, lui demandant de cacher ses hanches. "A chaque fois que tu te baisses, on voit tout. Met un truc", lui lance-t-il.

Puis, lors de la soirée des habitants, Kamila et Benoît se sont rapprochés devant l'ensemble des autres candidats. Une situation que Noré a eu du mal à vivre. En effet, l'époux de la belle brune aux yeux verts n'a pu s'empêcher de lui donner rendez-vous dans le cellier afin d'échanger un "je t'aime" et un baiser.

Tanya bientôt en couple

Tanya quant à elle poursuit sa quête. Pour rappel, elle doit retrouver l'homme avec qui elle va former un faux couple. Et le beau gosse n'est autre qu'Alain. Seulement, en pleine recherche, la doyenne de la Maison des Secrets semble se perdre dans les beaux yeux de Charles, avec qui elle a quelques affinités et points communs.

Finalement, alors qu'elle se retrouve seule dans une chambre avec Alain, Tanya se rend compte au fil des questions qu'il est celui qu'elle attendait. De son côté, le beau brun semble sous le choc. "Elle a 70 ans je crois. Ça va être chaud quand même de faire comme si on avait une romance...", lance-t-il au confessionnal. Mais à peine le soir venu que les deux candidats se rapprochent et entament une danse à deux. Le jeu de séduction est en marche !

Julie, Jordan et Charles poursuivent leur mission

Julie, Jordan et Charles doivent de nouveau s'échapper de la Maison des secrets pour accéder à la Tour de Contrôle. La jolie jeune femme doit passer par une trappe se trouvant dans la chambre. Le hic ? Une grande majorité des habitants est rassemblée dans cette même chambre... Mais Julie réussit finalement à vider la pièce et se faufiler dans les recoins du Campus et accéder à la Maison Voisine.

Le trio choisit d'envoyer Jordan bousiller une épreuve de La Voix. Avec Laura et Lydia, il va devoir manger des mets peu ragoûtants en vue de remporter un indice important sur le mystère de la Maison Voisine. Sans surprise, Jordan n'y met aucune volonté mais Laura tente d'y mettre du sien. Finalement, les habitants gagnent un faible indice. Mais grâce à une première indication de La Voix, ils avancent et semblent proches du but...

Rendez-vous dès demain, mardi 5 septembre 2017 à 18h30 sur NT1 afin de suivre la suite des aventures des candidats de Secret Story 11.