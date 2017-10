Secret Story 11 : Noré exclu après son énorme clash avec Alain ?

Le torchon brûle dans la Maison des Secrets. En effet, entre Noré et Alain, rien ne va plus et les deux candidats de Secret Story 11 (NT1) se sont violemment clashés, comme le dévoile une vidéo publiée sur le site de My TF1.

À l'origine de ce clash, un faux indice sous forme de cassette audio sur le secret de Laura. Alors que celui-ci était destiné à Alain, c'est Noré qui s'en est saisi. Les deux bruns du Campus haussent le ton. Laura, Kamila, Benjamin et Benoît accourent et tentent de calmer Noré. Mais le mari de la belle Kamila est énervé. Et, bien qu'il finisse par s'éloigner d'Alain, il jette violemment la cassette en question au sol.

Un geste qui a relancé le clash. Alain et Noré se retrouvent dans le jardin et poursuivent leur dispute. Cette fois-ci, l'ensemble des habitants de la Maison des Secrets se met entre les deux candidats. Le comportement inapproprié de Noré fait jaser au sein du Campus. Et La Voix est bien décidée à sanctionner le Marseillais...

Pour rappel, Marvin avait été exclu de Secret Story 10 pour des raisons similaires. L'ex-amoureux de Maéva avait en effet été contraint de quitter la Maison des Secrets à cause de "propos et [d'un] comportement inappropriés". La Voix réservera-t-elle le même sort à Noré ?Réponse dans la quotidienne de Secret Story 11, dès 18h20 sur NT1.