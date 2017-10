Secret Story 11 : Noré infidèle ? Laura lâche une bombe !

Le couple Noré-Kamila va-t-il bientôt voler en éclats ?

Lors du prime diffusé jeudi dernier, tous les habitants de la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1) ont découvert que les deux candidats étaient mariés. Une grosse surprise pour tous et en particulier pour Laura. Cette dernière aurait d'ailleurs préféré que le Marseillais soit célibataire. La raison ?

Selon la belle brune, Noré aurait dérapé en début d'aventure. "S'il y avait quelque chose à dire sur Noré, tu aimerais qu'on te le dise ou tu voudrais rester dans ta bulle ?", a-t-elle demandé à Kamila. Intriguée, son ancienne rivale a voulu en savoir plus mais elle l'a bien vite regrettée.

"Tu me parles de Noré comme si c'était Dieu, mais ça me fait mal pour toi. Un soir, on était là, lui et moi, et on parlait. Je le soupçonnais d'être en couple... Et il m'a dit que non. Et on s'est embrassé vite fait !", lui a révélé Laura. Sous le choc, Kamila a fait promettre à la jeune femme qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague.

En apprenant que ce n'était pas le cas, Kamila a vu rouge. Reste à savoir si Laura n'est pas en mission. La réponse dans la quotidienne diffusée ce soir, à 18h20.

