Secret Story 11 - Noré : Sa sanction énerve Twitter, Christophe Beaugrand répond

Les téléspectateurs de NT1 sont en colère !

Au cours de la quotidienne de Secret Story 11 du lundi 30 octobre 2017, Noré a eu une grosse altercation avec Alain, à cause d'un indice sur le secret de Laura. Excédé, le mari de Kamila a tenu des propos déplacés et s'en est même pris au mobilier de la Maison des Secrets. Une attitude intolérable pour La Voix qui n'a pas tardé à le sanctionner.

Pour rappel, cette semaine, les candidats sont soumis à des épreuves collectives. Leur objectif ? Ne pas terminer derniers afin de cumuler un maximum de billes, sachant qu'une bille équivaut à un vote contre l'habitant de son choix. Plus les étudiants obtiennent de billes, plus ils mettent donc le candidat de leur choix en danger. Et La Voix a pris la décision de pénaliser Noré en mettant 30 de ses billes dans un bocal. Si l'une de ses billes est tirée à l'issue de la prochaine épreuve, il sera nominé aux côtés de Benjamin et Jordan.

Une punition pas assez sévère pour les téléspectateurs. Nombreux sont donc ceux qui ont crié leur colère sur les réseaux sociaux. "La punition de Noré, c'est une blague j'espère, envoyez-le au coin ça revient au même hein ... #SS11", "Donc Marvin l'an dernier a été viré pour moins que ça, et Noré a pour sanction d'être POTENTIELLEMENT nominé ? #SS11", "Noré non seulement vole un indice qui lui est pas destiné mais en+de ça il le casse et veut frapper son propriétaire? Virez le en fait... #SS11", a-t-on notamment pu lire.