Secret Story 11 - Noré : Tensions avec Kamila avant un clash avec Jordan !

Rien ne va plus pour le couple emblématique de Secret Story 11 !

Lors du prime des vérités diffusé jeudi 28 septembre 2017 sur NT1, Kamila a été nominée d'office face à sa meilleure ennemie Laura. Mais Noré a eu l'occasion de la sauver en se mettant en danger à sa place et l'a saisie, une décision qui a agacé sa femme. Cette dernière lui reproche d'avoir mis leur secret en péril comme vous pouvez le voir dans notre player. Elle ne supporte également pas qu'il soit proche de la belle brune.

"Si je ne te parle pas à toi, je parle à dégun. Ne crois pas que c'est toi contre qui j'ai un problème. J'ai envie de parler avec personne (...). Ne commence pas à faire ta victime", lui a notamment lancé Kamila.

Comme si cela ne suffisait pas, Noré a eu une grosse altercation avec son ami Jordan. Ce dernier n'a pas supporté que Charlène, Bryan, Benoît et l'habitant du Sud se moquent gentiment de sa relation avec Barbara et ne s'est pas gêné pour le faire savoir : "Je veux bien rigoler, mais il y a des sujets où on ferme sa gueule. Ça me casse les couilles. Vous faites passer la vérité par l'humour."

En colère car Jordan est le premier à taquiner les autres candidats de la Maison des Secrets, Noré s'est empressé de le remettre à sa place. Serait-ce la fin de l'amitié Noré-Jordan ? Affaire à suivre.

Retrouvez toutes les vidéos et news de Secret Story sur le site officiel de MYTF1 et sur WAT.