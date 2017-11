Secret Story 11 : Retour discret pour Barbara, un mariage en préparation

Lors du prime de la veille, Barbara et Shirley étaient l'une contre l'autre dans le sas. Et c'est finalement Shirley qui a été éliminée de Secret Story 11 (NT1). Mais La Voix a proposé aux deux candidates que Shirley revienne dans la Maison des Secrets pour 24 heures, et que Barbara reste cachée dans la Tour de Contrôle pendant ce temps. Les deux nominées ont accepté...

Résumé de la quotidienne du vendredi 17 novembre 2017.

Laura en larmes

Le faux départ de Barbara affecte les habitants et plus particulièrement Laura qui perd son alliée dans l'aventure. La brunette fond en larmes dans les bras de son chéri Alain. Elle se remémore les bons moments passés avec Barbara et finit par se reprendre en main. Laura va alors voir Shirley afin de lui expliquer qu'elle aime sa façon de jouer.

Le retour de Shirley fait également du bruit auprès des habitants de la chambre du bas. En effet, Noré se dit surpris par la situation et indique même au confessionnal être prêt à accueillir la jeune femme dans son clan.

Shirley, en mission, agace

Shirley, qui a pour mission de jouer la candidate mégalo après avoir éjecté Barbara du jeu, agace ses camarades. "Elle a le melon", lance Noré. Et Laura d'estimer : "Il va falloir qu'elle redescende sur terre ! C'est quoi le délire." La jolie blonde poursuit quant à elle sa mission et refuse par exemple de faire un discours élogieux sur sa fausse rivale, ce qui lui fait perdre toute sa cagnotte.

Noré se rapproche d'un secret

Après plusieurs indices, Noré se rapproche dangereusement du secret de Laura. Le candidat a en effet buzzé. "Je pense que Laura a été, dès le début de l'aventure, séparée d'une personne, peut-être sa meilleure amie. Je crois qu'elle a été choisie pour intégrer l'aventure", lance-t-il au confessionnal. Rappelons que le secret de Laura est le suivant : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser intégrer le jeu".

Mariage imminent dans la Maison

Alain et Laura sont en mission afin de faire croire aux autres habitants qu'ils ont l'intention de se marier au sein du Campus des Secrets. Vivian (Secret Story 8) et Sarah Lopez (Secret Story 10), qui ont intégré le jeu lors du prime, les aident. Ainsi, Vivian lance le sujet lors d'une discussion avec Noré, Kamila, Charlène et Benoît. S'il fait croire qu'il désapprouve, Sarah Lopez fait mine d'approuver. De quoi brouiller les pistes auprès des habitants...

Barbara fait son retour, Shirley quitte le jeu

Comme prévu, Shirley doit quitter le jeu. Elle ne prévient personne et file via une trappe dans la chambre. De son côté, Barbara se glisse par cette même trappe et prend la place de Shirley. Elle est ainsi dans la chambre du haut, allongée dans son lit, attendant que les autres candidats découvrent son retour...