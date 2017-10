Secret Story 11 : Shirley nominée, Jordan dénonce Barbara, Benjamin se rebelle

Dans Secret Story 11 sur NT1, Jordan et Benjamin sont les premiers nominés de la semaine. Seront-ils rejoints par Noré suite à son mauvais comportement dans la Maison des Secrets ? A suivre. De son côté, Barbara se remet doucement de sa rupture avec Benjamin qui pense toujours à son ex... Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du mardi 31 octobre 2017

Kamila protège Charlène

Dès le matin, Benoît et Charlène découvrent que la croix mobile sur laquelle ils doivent s'embrasser à encore changé de place et se trouve pile en face du salon... ça va être compliqué pour eux de cacher un nouvel indice sur leur secret ! Quand la petite musique retentit - signal qu'ils doivent aller s'embrasser dix secondes sur la croix -, le stress monte ! Ils arrivent à se rejoindre mais espèrent que Barbara n'a rien vu de leur baiser furtif.

Lorsque l'indice sur Charlène est dévoilé, Kamila le prend aussitôt et le cache afin de protéger l'autre couple de la Maison des Secrets.

Jordan évite le piège de Barbara et la dénonce !

Jordan, qui est tombé dans le piège de Barbara et a buzzé Shirley sur le fait qu'elle soit son ex, a peur d'être pris pour un tricheur. Lors de la confrontation avec Shirley dans le confessionnal, Jordan annonce à La Voix qu'il se rétracte "sans hésitation" ! Barbara comprend qu'elle n'a pas réussi à lui faire confirmer son vote... elle repart donc à l'assaut de Jordan. Elle lui demande de lui faire confiance et de retourner au confessionnal !

Jordan décide donc d'aller tout répéter à La Voix... Il "révèle" que Barbara aurait "triché". La Voix lui dit qu'elle reviendra vers lui plus tard. Barbara l'apprend et fait semblant d'être très triste... Bien entendu, elle ne redoute aucune sanction puisqu'elle est en mission.

Épreuve collective

La Voix propose une course chronométrée aux Habitants. Ils doivent aller chercher, déguisés en lapin, une carotte au bout d'un parcours. Un nombre de billes sera attribué à chaque participant selon sa performance... rappelons qu'il vaut mieux ne pas trop en récolter puisqu'un tirage au sort de toutes les billes désignera un nouveau nominé.

Benoît, grand vainqueur, obtient 20 billes. Il va pouvoir choisir à qui il souhaite les attribuer... Une chose est sûre, Noré a déjà 30 billes à son nom à cause de son mauvais comportement.

Lors du tirage au sort, c'est finalement Shirley qui est nominée ! Benjamin n'a pas l'intention de voir tous les "nouveaux" se faire éliminer sans réagir et a pour ambition de casser le leadership de Kamila et Noré.

