Secret Story 11 : Tanya éliminée, Barbara et Benoît nominés, Bryan tout-puissant

C'est une soirée riche en rebondissements que les candidats de Secret Story 11 (NT1) ont vécu ce jeudi 5 octobre 2017. En cause ? Le retour du téléphone rouge qui a apporté son lot de bonnes, mais aussi de mauvaises nouvelles. Bryan a également eu une incroyable surprise, Kamila et Noré ont été démasqués et un candidat a été éliminé. Retour sur ce nouveau prime.

Retour du téléphone rouge

Bonne nouvelle pour Bryan dès le début de l'Hebdo grâce au téléphone rouge. La Voix lui a annoncé qu'il a remporté 5 000 euros. Alain a quant à lui perdu la moitié de sa cagnotte. Un coup de téléphone qui a coûté très cher ! Mais il a vite retrouvé son beau sourire. La Voix a demandé aux habitants qui était prêt à être nominé d'office la semaine prochaine. Et le beau brun est le premier à s'être porté volontaire. Il a donc été immunisé. Bien joué !

La vengeance de Jordan

Lors du prime diffusé jeudi dernier, Barbara a accepté de faire croire à Jordan qu'elle tombait amoureuse de lui afin de lui offrir une immunité pour les nominations de la semaine. Massages sensuels, bisous... La jeune femme n'a pas tardé à mettre sa mission à exécution. Mais, ne supportant plus de mentir à son ami, elle a pris la décision de la stopper en cours de route et de lui dire toute la vérité. Un coup dur pour Jordan.

Mais La Voix lui a permis de prendre sa revanche en lui proposant de nominer un candidat d'office. Et le jeune homme a choisi... Barbara. On vous laisse imaginer que c'était la douche froide quand cette dernière a appris la nouvelle.

Noré et Kamila démasqués

Tout au long de la semaine, Laura a traqué le secret de sa grande rivale Kamila. Son but ? Le trouver à tout prix afin de l'agacer à la suite de leur grosse dispute. Et c'est désormais chose faite à cause d'une boulette de la Marseillaise. Laura a buzzé le secret "Nous sommes mariés". Il était donc l'heure pour le couple de révéler à tous leur relation. C'est avec beaucoup d'émotion que les amoureux ont raconté leur histoire. Noré, en grand romantique, a ensuite offert un bouquet de roses à sa femme et a pris plaisir à lui remettre son alliance.

Benoît - en couple avec Charlène - qui était censé faire croire à une histoire d'amour avec Kamila en a profité pour faire semblant d'être énervé afin de préserver son secret. Il était malgré tout en danger puisque plusieurs candidats sont sur sa piste. La Voix lui a donc proposé de faire mine de se venger en nominant d'office Kamila. Dans le cas où il refusait, un indice sur son secret était révélé : la chanson Que je t'aime de Johnny Hallyday. Il a malgré tout choisi de privilégier son amitié avec l'habitante du Sud et l'a mise hors de danger.

La revanche des Marseillais

Laura est la première a avoir trouvé un secret. Elle possède désormais 39 500 euros à sa cagnotte. Mais elle pourrait tout perdre prochainement. Kamila et Noré ont eu la possibilité d'avoir un buzz gratuit sur le secret de Laura. Pour en bénéficier, ils ont dû sacrifier 2 000 euros de la cagnotte de Benoît. Sympa, sachant que le petit ami de Charlène venait de sauver Kamila.

Bon anniversaire Tanya

Ce jeudi 5 octobre, la panthère fêtait son anniversaire. La Voix lui a donc proposé d'offrir trois cadeaux aux habitants. Le candidat qui recevait la boîte dorée verrait un indice sur son secret dévoilé. Il s'agissait de Barbara. Benoît a reçu la boîte argentée et devait donc porter un t-shirt à l'effigie de Tanya jusqu'à la fin de la soirée et Kamila avait la possibilité de recevoir l'intégralité de la cagnotte de Tanya si cette dernière était éliminée.

Bryan complètement f(l)ou

La production a fait croire à Bryan qu'il était flouté sur nos petits écrans depuis le tout début de la saison. Convoqué par La Voix, il a regardé une vidéo de son frère dans laquelle il lui conseillait de quitter l'aventure. Bryan avait 24 heures pour prendre sa décision et il a annoncé vouloir quitter le jeu. Le multimillionnaire était donc persuadé qu'il allait partir de la Maison des Secrets ce soir. Mais il n'en était rien !

Avant de lui révéler la supercherie, La Voix lui a fait une ultime (mauvaise) surprise : vider le plateau pour qu'il pense que personne ne verra réellement son visage. Même l'animateur Christophe Beaugrand avait déserté. Le jeune homme, très porté sur son image était bien évidemment sous le choc. Il a heureusement retrouvé le sourire en apprenant que tout ceci n'était qu'une vaste boutade. Il a ainsi pu réintégrer l'aventure... mais pas dans la Maison des Secrets.

Bryan s'est en effet rendu dans la Tour de contrôle afin de découvrir "le vrai visage des autres étudiants" les jours à venir. Il aura également le contrôle sur le téléphone rouge et donc, le destin de ses camarades entre ses mains. Cela promet !

Le candidat éliminé est...

Cette semaine, Tanya, Laura et Noré étaient nominés. Tous auraient voulu rester dans le Campus des Secrets mais l'un d'eux devait obligatoirement partir. Et il s'agit de Tanya.

Grande annonce à la fin du prime. Cette semaine sera placée sous le signe des binômes. En plus d'être physiquement reliés, ils feront cagnotte commune et si l'un et nominé, l'autre sera aussi entraîné dans le SAS. Au contraire, si l'un est immunisé, l'autre le sera également.

Alain sera avec Jordan, Charlène avec Noré, Kamila avec Laura et Benoit avec Barbara. Physiquement relié, cagnotte commune et si l'un et nominé, l'autre sera aussi entraîné dans le SAS. Benoît est ainsi nominé et Jordan immunisé.