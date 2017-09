Secret Story 11 : Tanya et Julie nominées, Alain insulté !

Dans Secret Story 11, la première nomination des filles a eu lieu et les missions se poursuivent.

Benoît jaloux

Charlène est toujours agacée par les images visionnées lors du prime. Elle n'a pas digéré de voir son chéri Benoît faire des avances à Barbara alors que sa mission est de draguer Kamila (oui, c'est compliqué !). Elle continue donc de tenter de le rendre jaloux en collant Alain.

Julie en danger

Suite à un jeu, le secret de Julie est plus que jamais en danger. Benoît, Tanya, Noré, Jordan et Kamila entendent des bruits d'animaux – le secret de Julie est : "J'ai été élevée au milieu des animaux sauvages ?" Bryan ne cesse de la questionner afin d'être certain de ce qu'elle cache avant de la buzzer. Ce qu'il finit par faire.

Soirée confidences, Tanya explose

Avant les nominations, les habitantes répondent aux question des téléspectateurs. L'occasion pour Laura de régler ses comptes avec Barbara et réciproquement. La brune lâche d'ailleurs à la blonde qu'elle "n'existe pas à ses yeux". Alain, qui est toujours en mission, confie qu'il choisirait Barbara pour une nuit et Charlène pour la vie. Barbara, toujours aussi allumeuse, lui répond qu'elle serait ravie de passer la nuit à ses côtés.

Très vexée (et pour de vrai !) par la réponse d'Alain, Tanya demande à ce qu'on déménage le lit du candidat qui se trouve près du sien. Le ton de la doyenne continue de monter : "J'en ai rien à foutre Bibendum. Rien dans la tête, une b*** à la place du cerveau", déclare-t-elle au Secrétiste devant de tout le monde. Elle s'en prend ensuite à Barbara.

Barbara s'en prend à Benoît

La soirée continue de tourner au vinaigre lorsque Barbara hurle sur Benoît. Elle n'a pas supporté qu'il n'assume pas le fait qu'il était attiré par elle. Charlène a tout entendu et ça la fait rire. Elle estime qu'il mérite ce qui lui arrive. Il n'aurait pas dû jouer sur plusieurs tableaux.

De son côté, la petite amie de Benoît continue de s'amuser à se rapprocher d'Alain pour rendre jaloux sa moitié. Ce dernier la met donc en garde et lui dit que ce qu'elle fait ne sert à rien.

Viennent ensuite les nominations. Cette semaine ce sont Tanya et Julie qui sont en danger.