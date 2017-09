Secret Story 11 : Trois candidats déjà éliminés, deux couples séparés !

Secret Story fait son retour à l'antenne pour une onzième saison ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises ! Ce vendredi 1er septembre 2017, Christophe Beaugrand présentait sur TF1 le prime de lancement du jeu d'enfermement. Les candidats ont ainsi pu découvrir le Campus des Secrets, où ils habiteront durant les prochaines semaines.

Pour information, les aventures des candidats seront à suivre dès lundi 4 septembre sur NT1, à 18h30 pour la quotidienne, à 19h30 pour le Débrief avec notamment Leila Ben Khalifa et Julien Geloën, et dès 20h25 pour la Soirée des Habitants.

Les candidats

Tanya (68 ans)

La doyenne de la Maison se décrit comme intemporelle. Séductrice, elle passe 3h dans la salle de bain et ne s'intéresse qu'aux hommes plus jeunes qu'elle. Très joueuse, Tanya dispose d'un fort tempérament. Et sa force de caractère pourrait bien mettre à mal les autres habitants.

Bryan (20 ans)

Etudiant en management à Los Angeles, Bryan est un séducteur né qui sait ce qu'il vaut. Il passe sa vie entre les filles et les boîtes de nuit. S'il peut souvent paraître arrogant, il reste un garçon sensible et touchant. Son charme saura-t-il l'emmener en finale ?

Alain (39 ans)

Ce candidat sans emploi est défini comme un homme solaire, positif, sociable et passionné.

La disparition brutale de sa mère a fait de lui un homme épicurien. Souhaitant profiter de la vie à fond, en 2007 il décide de partir en Espagne alors qu'il ne parle pas la langue et ne connaît personne là-bas. Spirituel, il croit au karma et fait du yoga tous les matins.

Barbara (27 ans)

Cette jolie belge est chanteuse et comédienne. Autodidacte, la jeune femme a soif d'indépendance. Ainsi, elle a quitté le domicile familial à l'âge de 16 ans. Décrite comme une réelle séductrice, celle qui est célibataire depuis 3 mois n'hésitera pas à jouer de ses charmes.

Benoît (26 ans)

Ce conseiller commercial est un grand compétiteur, un stratège né, qui a l'habitude de la concurrence. Ancien professionnel de football, ce Secrétiste n'est pas un homme qui montre ses sentiments, et pourtant c'est un garçon sensible et attachant.

Charlène (23 ans)

Cette chargée de projet en événementiel est présentée comme candide et très extravertie. Toutefois, elle manque de confiance en elle et, bien qu'elle dispose d'une fraîcheur naturelle, peut facilement être déstabilisée face à de jolies filles.

Julie (20 ans)

Cette jolie jeune femme, qui a déjà été manager de restaurant, multiplie les passions : théâtre, lecture, danse contemporaine, peinture, moto... Rebelle dans l'âme, elle a la fâcheuse habitude d'aller à l'encontre de la normalité. Malgré son jeune âge, les épreuves de la vie ont rendu la jeune femme mature, pleine de caractère et courageuse.

Charles (28 ans)

Barman de profession, ce jeune homme d'origine allemande et africaine est un passionné de MMA (Mixed Martial Arts) et pratique ce sport de combat au niveau professionnel. Loyal, déterminé et compétiteur, le sportif est aussi un sacré dragueur. Et ce n'est pas tout. Passionné d'animaux (il s'est fait tatouer un loup sur le corps), il rêve d'ouvrir un refuge afin de venir au secours des bêtes.

Kamila (23 ans)

Cette Marseillaise, ancienne télé-conseillère désormais sans emploi, dispose d'une assurance naturelle. Elle sait ce qu'elle veut et fait tout pour l'obtenir. Mais derrière cette carapace se cache une petit bout de femme en manque de confiance...

Jordan (28 ans)

Conducteur de bus dans la vie, Jordan est un vrai blagueur et se fait aisément des amis. C'est aussi un homme investi qui n'hésite pas à aider les jeunes de la cité dans laquelle il a grandi. Vrai touche-à-tout, il a été bûcheron, routier et ancien coureur cycliste de haut niveau par le passé.

Laura (27 ans)

Chef de rang dans un célèbre établissement, Laura connaît bien le monde de la nuit. Extravertie, loyale, entière, colérique et capricieuse, la jeune femme d'origine brésilienne est une véritable tornade. Accro au sport et au fitness, sa silhouette de rêve ne laissera pas les hommes de la Maison de marbre. Mais la belle ne croit plus en l'amour... Changera-t-elle d'avis durant l'aventure ?

Makao (26 ans)

Ce géant de 2m13 ne passe jamais inaperçu. Si son visage parle aux téléspectateurs c'est parce qu'il a été le garde du corps d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. D'un tempérament calme, la seule fois que ce grand gaillard a pleuré dans sa vie, c'est lors du décès de sa mère. Très sportif, il a fait partie de la 1ère équipe nationale du Congo au rugby.

Nony (33 ans)

Barman à Nice, ce candidat "gourmand sur tous les points" (c'est lui qui le dit) est un amateur de femmes qui n'hésite pas à mettre son grain de sel pour créer des problèmes. Joueur et séducteur, il est aussi très dépensier et mal organisé. Saura-t-il s'intégrer ?

Lydia (28 ans)

Cette étudiante en marketing venue tout droit de Toulouse n'est pas totalement anonyme puisqu'elle est youtubeuse. Présentée comme généreuse et sociable, Lydia est également intransigeante, entière et impatiente. Celle qui n'a connu que des "bad boys" se veut très proche de ses frères et soeurs.

Nore (29 ans)

Plombier à Marseille, ce bel homme d'1m88 est un ancien compléxé et manque souvent de confiance en lui. Bon vivant, souriant et touchant, il saura vite devenir le bon ami des habitants de la Maison des Secrets. Marie (28 ans) Serveuse, cette jeune femme est sociable, franche et têtue. En couple depuis trois ans, Marie pourrait bien en faire chavirer plus d'un... En effet, ses courbes voluptueuses et sa philosophie de vie épicurienne la rendent irrésistible. Ylies (25 ans) Agent de sécurité à Marseille, Ylies était un adolescent turbulent. Pour lui le sport est devenu un véritable exutoire. Exemple de réussite pour les jeunes de son quartier, ce candidat est divorcé depuis peu et se concentre désormais sur sa carrière professionnelle. Deux couples séparés La Voix annonce à Charlène et Benoît qui sont en couple, l'existence d'un autre duo amoureux, formé par Kamila et Nore. Et, comme on pouvait s'en douter, les couples ne sont pas destinés à évoluer ensemble. Deux d'entre eux vont devoir faire croire aux autres habitants qu'ils tombent amoureux, avec l'aide de leur moitié. Et c'est Kamila et Benoît que La Voix a choisi pour jouer le couple de la Maison. Charlène et Nore devront quant à eux faire croire à l'idylle naissante de leurs amours. Une candidate éliminée d'emblée Laura et Marie, meilleures amies, pensaient intégrer le Campus des Secrets à deux. Seulement, alors qu'elles se trouvaient dans le sas, elles ont dû faire face à un dilemme de La Voix. L'une d'entre elles a du se sacrifier pour que l'autre puisse intégrer la Maison. Marie laisse sa place à son amie Laura.

Un faux couple

La Voix a proposé à Tanya de faire croire qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme du Campus. Elle a même l'honneur de choisir entre trois candidats. Pour l'aider à faire son choix, elle a regardé trois portraits qui ne dévoilent pas les visages des garçons. En découvrant un garçon tatoué, elle montre son mécontentement et préfère clairement le portrait B, celui d'un candidat qui prend soin de lui et aime les animaux. Si elle fait part de son choix à la Voix, elle ne sait pas qui correspond à sa préférence !

Elle a eu le choix entre Nony, Ylies et Alain. Tanya, séduite par son portrait, a choisi de former un faux couple avec Alain. Le candidat n'a aucun indice sur sa nouvelle amoureuse fictive et va devoir deviner son identité. Nony et Ylies sont quant à eux éliminés de l'aventure.

Une intrusion en pièce secrète avortée

Julie et Charles sont les premiers à connaître un des premiers mystères du Campus des Secrets, la Tour de Contrôle, située dans une maison voisine. Ce soir, l'un d'eux doit y accéder mais pour y parvenir, il faut s'évader discrètement. Pour ce faire, La Voix met à leur disposition des petites portes secrètes. Charles est le premier à devoir s'éclipser avec la complicité de Julie. Un échec total...

Les castings sont ouverts

La Voix fait en effet une révélation absolument incroyable : pour la première fois en onze saisons du jeu, des nouveaux habitants vont intégrer le jeu au cours de l'aventure. Sur MyTF1, un casting a donc été relancé. Si un fan de l'émission a un secret très fort ou connaît un des membres du Campus des Secrets, il est invité à se présenter. Inutile de dire que c'est une opportunité incroyable car en intégrant le jeu de cette façon, les candidats retenus auront l'incroyable pouvoir de connaître les secrets et les stratégies mises en place.

Une maison voisine complètement vide

La Voix annonce l'existence d'une seconde Maison. Les candidats du Campus des Secrets ont alors une semaine pour ouvrir la porte qui les sépare de cette maison voisine afin de découvrir le première mystère de Secret Story 11. Si la mission est réussie, les habitants ne seront pas nominés. A l'inverse, ils risquent de quitter l'aventure...

Jordan est le seul à être mis dans la confidence par La Voix : la seconde Maison est vide. Il va devoir crédibiliser l'existence d'une vie dans la maison voisine et saboter l'enquête de ses camarades. Jordan devra faire équipe avec Julie et Charles, déjà missionés par La Voix à ce sujet.

Les secrets en résumé...

J'ai été garde du corps pour le président de la République. Comme nous vous le révélions peu avant le coup d'envoi de Secret Story 11, il s'agit de Makao. Ce grand gaillard de 2m13 a suivi le couple Macron durant la campagne présidentielle.

J'ai été élevé parmi les animaux sauvages.

J'ai sauvé une famille de la noyade.

Nous sommes mariés. Il s'agit de Kamila et Noré, en couple depuis 8 ans et mariés depuis 3 ans.

Nous sommes en couple. Il s'agit de Charlène et Benoît, amoureux depuis 3 ans.

J'ai été numéro 1 au top 50 pendant plusieurs semaines. Il s'agit de Nony, qui a fait partie du groupe Tribal King.

Je suis multimillionnaire.

J'ai protégé les plus grandes stars hollywoodiennes.

Je pose pour les plus grands magazines de mode à travers le monde.

Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets. Il s'agit du secret de Laura. Alors qu'elle pensait intégrer le jeu en compagnie de son amie Marie, le duo a dû faire face à un dilemme de La Voix. Et, finalement, Marie s'est sacrifiée afin de laisser Laura entrer dans le jeu.

Je suis l'espionne des internautes. Il s'agit de Lydia. La jeune femme a été choisie par La Voix afin d'être la candidate connectée qui, munie d'une micro caméra, devra filmer les faits et gestes des habitants sans se faire repérer.

Je suis une star de la télévision à l'étranger.

Je suis champion(ne) d'Europe d'arts martiaux. Il s'agit d'Ylies. Le candidat n'a finalement pas intégré Secret Story 11. Il était en lice avec Nony et Alain afin de former un faux couple avec Tanya.

J'ai lié mon destin à un autre habitant de la Maison. Il s'agit de Barbara, qui a accepté le dilemme de La Voix.

Retrouvez toutes les vidéos et news de Secret Story sur le site officiel MyTF1.fr et sur WAT.