Secret Story 11 : Trois nouveaux candidats débarquent, Kamila et Jordan nominés

Jeudi 12 octobre 2017, Secret Story 11 nous donnait rendez-vous sur NT1 pour un nouveau prime time riche en rebondissements. Quelles ont été les nouvelles missions concoctées par La Voix ? Qui sont les nouveaux candidats recrutés par la production ? Quel candidat a été envoyé dans la tour de contrôle ? Réponse tout de suite...

Les nouveaux Secrétistes débarquent !

Pour la première fois dans l'histoire du jeu, trois nouveaux candidats intègrent l'aventure en cours de route tout en connaissant les secrets des "anciens" et en ayant suivi toutes les intrigues de la saison. Ces candidats d'un nouveau genre s'appellent Cassandre, Shirley et Benjamin !

Bien entendu, ces trois candidats ne pourront pas buzzer les secrets des autres candidats (ni aider leurs futurs camarades à les trouver) mais auront évidemment le droit de se buzzer entre eux. Avant d'entrer dans la Maison, les nouveaux venus doivent affronter les questions très indiscrètes de Sarah Lopez, Jaja et Tanya.

Cassandre, 26 ans, est coach de vie à Cannes. Elle se dit franche et très joueuse. Elle pense ressembler à Laura côté caractère et assume de ne pas du tout aimer Barbara.

Shirley est originaire de Franconville. Elle prétend avoir l'un des plus gros caractères de la saison. Elle n'apprécie pas Barbara et pense pouvoir s'entendre avec Laura.

Benjamin, 28 ans, est coach sportif à Bordeaux. Il dit être quelqu'un de direct qui fait les choses à fond. Il assume d'être un grand stratège qui n'apprécie pas tellement la défaite. Tanya ne cache pas qu'elle aurait aimé faire plus ample connaissance avec lui...

Les trois nouveaux secrets sont "J'ai échappé à une catastrophe naturelle", "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine" et "J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques".

Cassandre est la seule nouvelle à pouvoir entrer dans la maison principale ce soir, ses deux amis devront attendre encore un peu, cachés.

Une fois entrée, Cassandre a deux enveloppes qu'elle peut donner à qui elle souhaite. L'une contient une banqueroute et l'autre 10 000 euros. Elle donne une banqueroute à Barbara et 10 000 euros à Kamila, la candidate la plus populaire de la saison... pour l'instant. Judicieux !

Les couples à l'épreuve

Cette semaine, il y a eu de l'eau dans le gaz dans l'entente des couples. Charlène, très jalouse, n'a plus supporté de voir son petit ami Benoît se rapprocher (stratégiquement) de Barbara... ce qui l'a rendue particulièrement désagréable, notamment avec Noré qui était attaché à elle. Le duo, pourtant très proche, a donc eu une altercation qui leur a valu une nomination "à vie". Dans ce contexte, Kamila a eu bien du mal à pardonner Charlène... La Voix a donc décidé ce soir de proposer des choix cruciaux à Kamila et Charlène.

Si Kamila accepte d'être nominée à vie elle permettra à Charlène et Noré de ne plus l'être... Elle accepte sans refléchir une seule seconde ! C'est une grande joueuse. Noré est dégoûté !

La Voix propose à Charlène de cacher un indice sur son secret ("Je t'aime" de Lara Fabian) si elle accepte de voir Benoît et Barbara attachés 48h de plus. Elle accepte !

Le téléphone rouge !

Le téléphone rouge retentit dans la Maison des Secrets. Par ce biais, La Voix fait une proposition à Barbara. Si elle accepte de nominer un Habitant la semaine prochaine, elle n'ira pas dans le sas... Evidemment, la jolie jeune femme se venge aussitôt et nomine Jordan.

Le retour de Tanya

On le sait, Tanya a été éliminée la semaine dernière pour le plus grand bonheur de son ennemie Barbara. L'ex-doyenne de l'aventure a d'ailleurs profité de sa liberté retrouvée pour dire tout le mal qu'elle pense de la jeune femme au travers de différentes interviews.

La Voix étant très joueuse, celle-ci a orchestré le retour de Tanya afin de se jouer de Barbara. Pour ce faire, le "freeze" est de retour ! Tanya peut donc entrer dans la Maison des Secrets sans qu'aucun de ses anciens colocataires ne puissent faire le moindre mouvement. Elle en profite pour redire à Barbara qu'elle pense qu'elle est une chaudière ! Ça devient de l'acharnement, et c'est lassant.

Fil rouge de l'émission, Tanya a aussi eu l'occasion de chanter son single La mariée sur le plateau de l'émission. Un grand moment de télévision... ou pas !

Qui a été envoyé dans la tour de contrôle ?

Il est temps pour Barbara, Benoît, Noré et Charlène de rejoindre le sas. Les votes ont été serrés tout au long de la soirée mais c'est finalement Charlène qui a été choisie par les téléspectateurs pour rejoindre la tour de contrôle.

Bien entendu, à l'intérieur de la Maison des Secrets, tout le monde pense que Charlène a été éliminée...

C'est tout... pour le moment !