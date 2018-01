Secret Story 11 : Un candidat grossophobe ? Lynché, il se justifie

Un ancien candidat de Secret Story est au coeur d'une polémique.

Au cours d'un reportage de 66 Minutes, les téléspectateurs de M6 ont découvert qu'un ancien candidat de télé-réalité, qui exerce le métier de coach sportif, avait annulé au dernier moment sa participation en tant que juré au concours Miss Curvy. "Je ne peux pas me permettre de faire ce genre d'opération qui est clairement à l'opposé de ce que je représente en tant que coach sportif. Pour moi, ce genre de concours ne devrait même pas exister et banalise le surpoids et l'obésité qui est la plus grosse cause de mortalité dans le monde", a écrit ledit candidat à l'organisateur. Un message lu devant les caméras.

Après quoi, l'homme qui s'occupe du concours s'est justifié : "On ne prône pas l'obésité, je me bats contre la discrimination. Ce genre de choses, ça, ne passe pas." Si l'identité de Benjamin Macé n'a pas été dévoilée dans le reportage, nombreux sont les internautes à l'avoir devinée. Immédiatement, le beau brun est devenu la cible de nombreuses critiques.

Mais il a pu compter sur... Gilles Verdez pour le défendre dans Touche pas à mon poste (C8), lundi 29 janvier 2018 (et accessoirement pour dévoiler clairement son identité) : "Il ne se cache pas. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. C'est Benjamin Macé. Il ne regrette pas son message. Simplement, contrairement à la mise en scène de l'émission que je dénonce, il ne critique absolument pas, ni n'a de problèmes avec les femmes qui sont en surpoids. C'est seulement ce genre de concours qui met en scène l'obésité qu'il critique."

Benjamin Macé s'explique !

Voyant que l'affaire prenait de l'ampleur, l'ancien petit ami de Barbara Opsomer s'est saisi de son compte Instagram afin de s'expliquer, par voie de communiqué, afin que ses propos ne soient "ni déformés ni sortis de leur contexte". "J'ai dans un premier temps accepté cette proposition, pensant que ce concours permettait de mettre en valeur les courbes naturelles des femmes, ce que je pense être une bonne initiative. C'est d'ailleurs comme cela que la soirée m'a été présentée par cette personne", a-t-il commencé.

Il a ensuite admis avoir annulé sa participation tardivement, après s'être plus amplement renseigné sur le concours : "Je ne regrette aucunement mes propos sur la tenue de ce concours. Je me suis rendu compte que les différentes Miss Curvy étaient pour la plupart en surpoids, voire en situation d'obésité, chose que je combats au quotidien. Je ne conçois pas que l'on puisse organiser un concours regardé par des milliers de personnes en y faisant croire sous couvert de la beauté que le surpoids et l'obésité sont des maladies à banaliser."

Benjamin Macé a assuré n'avoir jamais insulté ou critiqué quiconque. Il a juste souhaité mettre en avant qu'une personne "en surpoids ou obèse, aussi belle qu'elle soit, n'est pas en bonne santé". "J'ai personnellement la fierté d'avoir aidé des dizaines de personnes en surpoids à améliorer considérablement leur vie et leur santé. Je réitère ici mon plus grand respect pour les personnes qui se battent chaque jour. La ou les personnes visées étaient exclusivement les organisateurs de ce pseudo concours mettant en scène des personnes atteintes de pathologies graves et contribuant à en atténuer la gravité aux yeux du grand public", a-t-il conclu.

Reste à savoir si son message passera, cette fois, auprès du public.