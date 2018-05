Secret Story 7 : Une candidate enceinte de son premier enfant

Après Alexia Mori, une autre candidate de la saison 7 de Secret Story (2013) a annoncé sa grossesse sur Instagram. Il s'agit de Tara Damiano, une candidate qui avait fait chavirer le coeur de nombreux téléspectateurs grâce à son physique de rêve.

Si à l'époque, elle était en couple avec un certain Grégory, c'est avec Franck Levy qu'elle file aujourd'hui le parfait amour et avec qui elle s'apprête à vivre le plus grand des bonheurs. "Life's miracle #mummytobe", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on aperçoit son baby bump.