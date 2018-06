Secret Story 7 : Une candidate métamorphosée !

En 2013, TF1 diffusait la septième édition de Secret Story. Le public a ainsi pu faire la connaissance d'Anaïs Camizuli (gagnante de la saison), Vincent Queijo ou Alexia Mori. Si elles étaient plus discrètes, les jumelles Morgane et Sabrina ont aussi fait leur entrée dans la Maison des Secrets cette année-là.

Arrivée plusieurs jours après les autres, Morgane avait eu du mal à s'intégrer. Elle avait d'ailleurs été éliminée après trois semaines d'aventure. "Je me doutais qu'Anaïs était très appréciée du public et notre clash n'était pas bon pour moi. Mais je préférais que Sabrina poursuive le jeu car elle s'entendais bien avec tout le monde alors que moi...", a-t-elle confié à TV Mag après sa sortie.

Depuis, la belle Vosgienne se fait très discrète. En regardant son compte Facebook, on découvre qu'elle est toujours mannequin et surtout, qu'elle a bien changé ! Oubliées la longue chevelure blonde et la frange. Depuis, Morgane s'est fait une coupe garçonne blond platine. Un style un peu rock qui devrait surprendre le public, mais aussi le charmer.