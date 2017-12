Secret Story : Après une 11e saison morose, l'émission peut-elle revenir ?

Jeudi 7 décembre dernier, Noré devenait le 11e gagnant de Secret Story face aux trois autres finalistes Laura, Charlène et Barbara.

Après trois mois de jeu sur NT1, l'heure est au bilan. Le jeu Secret Story, à l'antenne depuis 2007, peut-il revenir avec une 12e saison ?

On pouvait être amené à penser que l'émission était arrivée en bout de course si l'on en juge la redondance des missions ou la mécanique du jeu aujourd'hui prévisible ainsi que la chute inexorable des audiences. Les quotidiennes, en effet, ont rassemblé 391 000 téléspectateurs en moyenne, soit 2,7% de part d'audience, contre 579 000 fidèles et 3,7% de PDA l'an dernier. Quant aux primes, ils ont fédéré 520 000 téléspectateurs en moyenne, soit 2,4% de part d'audience contre 693 000 fidèles et 3,2% de PDA en 2016). Mais force est de constater que Secret Story jouit encore et toujours d'une fanbase conséquente capable de faire mentir les pronostics les plus sombres.

Sur les réseaux sociaux, on ne compte par exemple plus les comptes de fans du show et ces derniers sont encore très nombreux à commenter et à partager le contenu de l'émission. Lors d'un sondage publié par Purepeople.com ce 6 décembre sur Twitter, soit 24 heures avant la grande finale de SS11, seulement 39% des internautes se disaient toujours intéressés par la diffusion d'une 12e saison du jeu.

Le groupe TF1 va-t-il suivre l'avis des fans au risque de proposer "la saison de trop" ? À suivre...