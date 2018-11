Secret Story – Daniela Martins enceinte de son 2e enfant : "Je suis à +6 kilos"

Tout se passe bien pour Daniela Martins !

Comme nous vous le disions en septembre dernier, l'ex-candidate emblématique de Secret Story 3 (TF1) et comédienne est actuellement enceinte de son deuxième enfant. C'est au détour d'une publication Instagram la montrant avec sa princesse E. et son chéri qu'elle avait décidé d'annoncer la grande nouvelle à ses milliers d'abonnés.

Deux mois plus tard, tout continue d'aller pour le mieux pour Daniela – malgré avec une rapide dispute "avec son homme" qu'elle déplore sur Instagram – et la belle s'arrondit. Interrogée par ses admirateurs, la jolie maman a indiqué ce 14 novembre 2018 : "Je suis toujours à +6 kilos au dernier rendez-vous. Prochain rendez-vous le 24 novembre... Suspense ! J'ai pas de balance et je trouve que les femmes ne devraient pas en avoir." Et Daniela d'ajouter avec transparence : "J'ai clairement plus de contractions que pour ma première grossesse."

Pour rappel, Daniela avait écrit en septembre dernier : "Avec le temps, j'ai appris à faire confiance à ma bonne étoile. J'ai appris que les surprises cachaient quelque chose de puissant derrière. J'ai appris que tout avait une raison d'être, qu'on est récompensé à sa juste valeur (tôt ou tard). Que le vrai amour est plus fort que tout, que l'amour crée, que l'amour se multiplie. Baby #2 Coming soon !"

Pourvu que ça dure !