Secret Story, de la drogue dans la maison: "On a découvert un trafic de cocaïne"

Depuis des années, des rumeurs persistent autour de la consommation de drogue durant les tournages de télé-réalité. Certains candidats nient, d'autres confirment... Jeudi 11 avril 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi a raconté une anecdote pour le moins surprenante à ce sujet !

Dès 2001 et pendant de longues années, le chroniqueur de Cyril Hanouna a été aux commandes de Loft Story puis Secret Story, émissions phares de télé-réalité. "C'est une priorité pour les producteurs d'éviter qu'il y en ait [de la drogue, NDLR]", lance Benjamin Castaldi. Mais lors d'une saison de Secret Story, il a découvert avec ses équipes "un trafic". "En fait il y avait un système de blanchisserie et on a découvert que la drogue rentrait par les cols de chemises. On parle de cocaïne", révèle l'animateur de 49 ans. Une fois l'affaire révélée au grand jour, la production a su stopper cette circulation de drogue.

Des informations qui ne surprennent pas Émilie Amar, ex-candidate de Friends Trip et Les Anges (NRJ12), également présente sur le plateau de TPMP. La jeune femme confirme les propos de Benjamin Castaldi et apporte même de nouveaux éléments. "La production savait qu'on prenait des drogues. Le staff nous accompagnait pour aller chercher nos drogues", lance-t-elle.

Ces révélations interviennent alors même que Julien Bert, figure emblématique de la télé-réalité, a comparu le 3 avril dernier devant le Tribunal de Paris pour détention, importation de drogue et association de malfaiteurs. Le jeune homme de 27 ans est notamment soupçonné d'avoir servi de porte-valise à l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine en octobre 2014. Après avoir à l'époque passé 96 heures de garde à vue et quelques jours de prison préventive, il a pu s'expliquer hier face au juge et le procureur a requis deux ans de prison ferme.