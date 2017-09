Secret Story : Des secrets bidon ? Une ancienne candidate répond à la rumeur

Alors que la saison 11 de Secret Story (NT1) bat son plein depuis le 1er septembre 2017, certains se posent encore et toujours l'éternelle question de savoir si certains secrets sont bidon. Lors d'un Facebook live retransmis sur la page de nos confrères de Purebreak, Sarah Lopez, candidate de Secret Story 10, répond aux interrogations.

"Même moi avant de faire Secret Story je pensais qu'il y avait des secrets bidon", lance-t-elle. Mais l'ex-compagne de Vincent Queijo l'assure : il n'y a pas de faux secret dans le jeu. Enfin, "sauf si quelqu'un essaye de berner la production". Une hypothèse peu probable.

Sarah Lopez évoque également les "secrets mécaniques", comme le sien ("Les gagnantes de Secret Story m'ont choisie pour intégrer le jeu"). "Le profil est assez intéressant pour l'émission, du coup on nous oriente vers des secrets. Mais ce n'est pas inventé parce qu'il y a vraiment une sélection", poursuit-elle.

Des propos qui rejoignent ceux d'Aurore Aleman, ex-directrice de casting de Secret Story. Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'épouse de Benjamin Castaldi s'est expliquée : "On passe des heures au téléphone avec les candidats et on fouille leur vie de A à Z. S'ils n'ont pas de secret à la base, on trouve le secret avec eux et ça donne parfois 'Je suis somnambule' ou 'J'ai peur des papillons'. À l'époque de la saison 5, par exemple, Juliette était très somnambule. Il y a aussi des secrets mécanisés, mais c'est la prod', c'est pas pareil."