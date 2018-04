Secret Story : L'ex d'une candidate, un footballeur, risque la prison à vie

Si Rémi avait participé à Secret Story (NT1) avec le lourd secret "je suis né dans une prison", l'ex-compagnon d'une ancien candidate du programme risque quant à lui d'y finir ses jours...

En 2013, Tara participait à l'émission d'enfermement du groupe TF1. Alors qu'elle était présentée comme célibataire à l'antenne, la pétillante brune était en réalité à l'époque en couple, et pas avec n'importe qui ! Comme l'avaient révélé nos confrères de Public, la belle brune filait le parfait amour avec Grégory Dutil, un ancien footballeur désormais directeur du FC Miami City. Les amoureux étaient même pacsés.

Aujourd'hui, le sportif est mêlé à une sombre affaire. D'après les informations du Courrier de Floride, Grégory Dutil aurait, en pleine nuit, fracturé la porte d'un appartement et agressé une jeune femme se trouvant à l'intérieur à l'aide d'un couteau de cuisine et d'un extincteur.

C'est seulement le lendemain matin qu'il a été retrouvé par la police, assis sur le canapé en slip et chaussettes, verre de vin rouge à la main... et son couteau dans le slip ! Par ailleurs, les forces de l'ordre auraient, après une fouille, trouvé de la cocaïne cachée dans les chaussettes de Grégory Dutil. Pour sa défense, l'ancien attaquant du FCA Calvi aurait indiqué ne se souvenir de rien et avoir probablement été drogué la veille au dîner.

De son côté, le FC Miami City a rapidement réagi et s'est dit "choqué" d'apprendre dans les médias que Grégory Dutil "a été arrêté pour avoir commis plusieurs crimes plus tôt dans la semaine". Le sportif a été inculpé pour vol à main armée, vol avec coups et blessures et possession de cocaïne. À l'heure actuelle, il est toujours incarcéré au Turner Guilford Knight Correctional Center.