Secret Story : L'ex-directrice de casting balance sur la création des "secrets"

Lundi 11 septembre 2017, Aurore Aleman, la compagne de Benjamin Castaldi et nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8), a accepté de répondre aux questions de Cyril Hanouna quant aux coulisses de la télé-réalité d'enfermement Secret Story (NT1).

En tant qu'ex-directrice de casting de l'émission anciennement animée par son époux, Aurore Aleman a indiqué du haut de son expérience face aux polémiques : "J'ai été casteuse pendant dix ans et il n'y a jamais eu de faux secrets." Et de se faire plus précise quant aux méthodes d'Endemol : "On passe des heures au télé­phone avec les candi­dats et on fouille leur vie de A à Z. S'ils n'ont pas de secret à la base, on trouve le secret avec eux et ça donne parfois 'Je suis somnambule' ou 'J'ai peur des papillons'. À l'époque de la saison 5, par exemple, Juliette était très somnambule. Il y a aussi des secrets mécanisés, mais c'est la prod, c'est pas pareil."

Très en verve, Aurore Aleman a ensuite donné son explication à propos de la considérable baisse d'audience de l'émission au fil des années. Selon elle, le groupe TF1 est en grande partie responsable de cette chute inexorable. "Depuis Carré Viiip, TF1 a peur et ne se mouille pas. C'est un casting qui est asep­tisé. Ils ne veulent plus de personnes ingé­rables dans le programme. Les secrets, c'est pareil. J'ai présenté des secrets très très forts. On bosse sur des secrets mais la chaîne dit non à tout (...) La maison c'est recyclé, sur-recyclé. Ils ont juste changé les coussins !", a-t-elle analysé.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !