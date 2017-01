Secret Story : Le plus gros clash de l'histoire de la Maison des Secrets !

En dix années de Secret Story sur TF1 puis NT1, de nombreux candidats se sont clashés (parfois) pour le plus grand plaisir des téléspectateurs amateurs de rebondissements. Lors de la 10e saison du programme, les fans ont assisté à une altercation mémorable entre deux candidates emblématiques : les finalistes Anaïs et Mélanie.

Durant l'Hebdo du 3 novembre dernier, alors que Thomas Vitiello, Anaïs Camizuli et Vincent Queijo étaient de passage dans la Maison des Secrets, Mélanie a accepté – pour 5000 euros ! – que La Voix diffuse aux Habitants un best of des pires choses qu'elle a pu dire à leur sujet tout au long de l'aventure. Si Darko a ainsi appris qu'il était "un raté" et un "abruti", Anaïs n'en a pas cru ses yeux ni ses oreilles quand elle a entendu et vu sa rivale la qualifier de "p*te" et de "c*nnasse" dans son dos. On a aussi appris que Mélanie avait voulu lui "rentrer son verre dans le c**" lors d'une soirée. Vaste programme...

Du coup, une fois Mélanie de retour dans le salon de la Maison des Secrets, Anaïs n'a pas pu se retenir et a provoqué l'un des plus grands clashs de l'histoire du jeu. "La p*te tu lui parles même plus, hein ! Parce que s'il y en a une entre toi et moi, c'est toi hein. Tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. J'vais te rentrer mon poing dans le c*l, tu vas voir ! La vie de ma mère. Calculatrice et fatiguée que tu es ! Je te jure, je me retiens là. P*tasse ! Tu es une c*nnasse ! Je t'em**rde ! J'ai envie de les frapper les gens comme toi !", a-t-elle notamment lâché.

Bien évidemment, on en passe et des meilleures...

Découvrez cette scène d'anthologie, plutôt amusante (malgré tout), dès à présent dans notre player vidéo !