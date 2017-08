Secret Story : Un ex-candidat a épousé sa chérie blogueuse !

En jolie robe blanche à détails en dentelle et couronne de fleurs colorée, la blogueuse et coiffeuse est apparue sublime au bras du mentalist de Secret Story. De son côté, celui qui avait atteint la finale face à Senna, Stéphanie et Benoît Dubois (qui a remporté l'émission) a opté pour un costume bleu marine faisant ressortir ses yeux azur.

"Mes yeux brillent depuis une semaine et parfois, une larme d'émotion s'échappe doucement quand je repense à vos regards bienveillants et à tout l'amour que vous nous avez apporté pendant cette merveilleuse journée. On vous aime tellement", lâche la jeune mariée sur le réseau social.

En commentaires des photos souvenirs de ce jour heureux, les internautes ont été nombreux à féliciter le couple : "Magnifiques, je vous souhaite tout le bonheur du monde", "Vous faites un couple superbe, encore toutes mes félicitations", "Beaucoup de bonheur à tous les deux".

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !