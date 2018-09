Secret Story : Une ancienne candidate enceinte de son deuxième enfant

Daniela Martins s'apprête à vivre un grand bonheur pour la deuxième fois. Sur Instagram, la candidate de Secret Story 3 (TF1, en 2009) a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

"Avec le temps, j'ai appris à faire confiance à ma bonne étoile. J'ai appris que les surprises cachaient quelque chose de puissant derrière. J'ai appris que tout avait une raison d'être, qu'on est récompensé à sa juste valeur (tôt ou tard). Que le vrai amour est plus fort que tout, que l'amour crée, que l'amour se multiplie. Baby #2 Coming soon", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît avec sa fille E. (2 ans) et son compagnon.