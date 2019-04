Secret Story : Une candidate de la saison 7 enceinte !

Clara n'est pas la seule candidate de sa saison à attendre un heureux événement. La gagnante de son édition, Anaïs Camizuli, est également enceinte de son premier enfant. Une petite fille que son mari Sultan et elle attendent avec impatience.

On imagine qu'Émilie est devenue maman car Clara avait annoncé sa grossesse en 2016. Et on sait qu'Alexia Mori est l'heureuse mère de Louise (bientôt 2 ans) et de Margot (7 mois) et que Tara Damiano a accueilli le petit Mayron le 9 novembre 2018.