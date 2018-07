Ségolène Royal : Nouveau défi, elle se lance dans le cinéma !

Députée, ministre, présidente de région, candidate à la présidentielle... Au cours de sa longue carrière, Ségolène Royal a multiplié les rôles, restant toutefois toujours dans le giron de la politique. Mais, depuis qu'elle a quitté le gouvernement pour aller s'occuper des pôles arctique et antarctique, elle a davantage de temps pour d'autres projets.

Comme le rapporte le journal Le Parisien, l'ex-ministre de l'Écologie lance avec sa fondation, Désirs d'avenir pour la planète, un grand concours de films sur la nature. Ségolène Royal souhaite recruter d'énormes stars du cinéma pour faire partie du jury : Leonardo DiCaprio (qu'elle a rencontré lors d'une soirée caritative et à l'ONU), Marion Cotillard (côtoyée lors du déplacement climat de François Hollande aux Philippines en 2015), Sean Penn (rencontré avant et pendant la COP21), ainsi que les réalisateurs Luc Besson, Jacques Perrin, Cyril Dion, Costa-Gavras et Coline Serreau mais aussi le spationaute Thomas Pesquet. Rien que ça !

Le concours se fera sous le haut parrainage de l'astrophysicien Hubert Reeves. "Concrètement, les apprentis cinéastes (écoliers, étudiants, clubs, associations, etc.) ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire sur son site (www.desirs-davenir-planete.com/desirdagir) et y déposer leur film de 4 à 6 minutes maximum : fiction, documentaire, dessin animé ou portrait d'une personne qui agit", précise Le Parisien. Pas moins de dix oeuvres seront présélectionnées par le jury et un vote citoyen sur une page Facebook sera alors organisé. Par la suite, "on lèvera des fonds par financement participatif pour qu'ils deviennent des courts métrages, des séries ou des longs métrages. Et je contacterai des producteurs", a expliqué Ségolène Royal, qui veut aussi lancer l'opération sera au Québec et en Afrique francophone.

Thomas Montet