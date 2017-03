Selah Sue maman : La chanteuse a donné naissance à son premier enfant

Remerciant ses fans en leur promettant de les tenir informés très rapidement de la suite de ses projets, l'interprète de Raggamuffin a ajouté : "Depuis le premier jour où j'ai annoncé ma grossesse, j'ai reçu des tonnes de messages et de questions de partout dans le monde au sujet de cadeaux pour le bébé. Cela fait chaud au coeur. Merci à tous. Je n'ai vraiment besoin d'aucun matériel. Vous me feriez le plus grand des plaisirs en offrant un futur sain à mon fils en faisant don à cette bonne cause belge qui en a besoin", a-t-elle expliqué en glissant le lien de Klimaatzaak, une association qui oeuvre pour la protection de l'environnement et pour le développement durable.

Selah Sue avait annoncé sa première grossesse en octobre dernier lors d'un concert à Limoux organisé dans le cadre du Festival des Bulles Sonores. "Comme je l'ai senti bouger il y a quelques nuits, je me suis dit que ce serait le bon moment pour l'annoncer... Dans quelques mois, je serai maman. Je ne pourrais pas être plus heureuse et fière", avait-elle déclaré sous les applaudissements. Selon le journal belge Le Soir, le papa est le compagnon de la chanteuse depuis plusieurs années, Joachim, qui est déjà père de deux enfants.