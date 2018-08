Selena Gomez : Actrice, chanteuse... et collègue de bureau déchaînée !

Le mois d'août et les vacances d'été presque terminés, la planète Mode retrouve sa ferveur ambiante ! Selena Gomez s'y distingue grâce à Coach. Elle se met en scène dans la nouvelle campagne de la marque américaine, dans le rôle d'une collègue de bureau déchaînée...

Selena Gomez ajoute une nouvelle campagne publicitaire à son book ! La superstar de 26 ans figure sur celle de Coach pour la saison automne-hiver 2018. Elle y porte les pièces et accessoires de sa propre collection, sobrement baptisée Coach x Selena Gomez, et se glisse dans le rôle d'une employée de la marque pour un court métrage d'une minute trente.

Quel genre de collègue serait Selena Gomez, si elle ne s'était pas lancée avec succès dans la chanson et la comédie ? Réponse en images dans After Hours at Coach HQ with Selena Gomez.