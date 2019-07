Selena Gomez bombesque, mouillée en maillot rouge façon Alerte à Malibu

Égérie de la marque Krahs, Selena Gomez (26 ans) fait sensation ! Ultrasexy, elle pose dans un maillot de bain une-pièce rouge dans l'océan à Punta Mita au Mexique. Cette marque (qui signifie "requin" à l'envers) a été lancée par l'amie de Selena, Theresa Mingus.

"J'ai rencontré Theresa il y a cinq ans, avait écrit l'interprète de Back to You le 29 avril 2019 sur son compte Instagram. Nous avons travaillé ensemble et nous sommes devenues meilleures amies. Elle m'a appris à voir la vie de manière amusante, insouciante et surprenante. Elle m'a montré comment être une femme forte et ne pas avoir peur. Elle est belle, gentille et intelligente. J'ai vu à quel point elle était capable de réaliser ses rêves. Je ne voulais rien de plus que de la voir les poursuivre et s'envoler."

Des maillots de bain imaginés par Selena Gomez

Ancienne assistante personnelle de la chanteuse, Theresa Mingus a décidé de se lancer dans la mode. Le 1er mai 2019, elle avait annoncé leur collaboration sur son compte Instagram : "Travailler avec Selena est un rêve devenu réalité ! Son dévouement m'a toujours inspirée et travailler avec elle pour concevoir son maillot n'a pas fait exception."

Créer un maillot de bain pour Selena Gomez constituait un vrai défi pour Theresa. Après avoir subi une greffe de rein en 2017, l'artiste souhaitait un maillot capable de dissimuler sa cicatrice. Elle expliquait dans une vidéo YouTube : "J'ai passé un bon moment à créer. C'était fun ! (...) J'ai subi une greffe de rein et j'aime les maillots de bain qui peuvent couvrir ma cicatrice et qui me permettent de me sentir à l'aise." La collection capsule Selena x Krahs, imaginés et conçus par Selena et Theresa, compte cinq modèles de maillots de bain différents. Et en plus, ils sont vendus à des prix très raisonnables. Un vrai défi relevé en beauté !

