Selena Gomez dévoile son nouveau tatouage engagé

"Tommy, Selena et moi nous sommes tatoué des points-virgules [semicolon en anglais, NDLR]. Le Project Semicolon est un mouvement visant à redonner espoir à ceux qui souffrent de dépression, de pensées suicidaires, d'addictions et d'automutilation... Qu'Amy Bleul, qui a créé ce mouvement, repose en paix", précise l'actrice Alisha Boe sur Instagram. Ce soudain soutien au Project Semicolon fait écho à 13 Reasons Why, dont Selena est l'un des producteurs exécutifs. La série est adaptée d'un roman éponyme sorti en 2007 et écrit par Jay Asher. Elle illustre cet ouvrage élucidant les raisons du suicide d'une lycéenne, Hannah Baker, provoqué par plusieurs élèves de son établissement.

Pour ce dimanche entre amis, la petite amie du chanteur The Weeknd portait un T-shirt jaune sur lequel est inscrit le mot "Dolton", un jean noir et des bottines Balenciaga. Un sac Coach (dont Selena est l'ambassadrice) et d'indispensables lunettes de soleil accessoirisaient sa tenue.