Selena Gomez et Demi Lovato : Renversantes aux InStyle Awards

L'agenda des stars est rythmé par de nombreuses soirées mondaines et cérémonies de récompenses. La dernière en date a eu lieu lundi soir à Los Angeles. Selena Gomez et Demi Lovato, qui en étaient les invités de marque, ont fait de l'ombre à la sublime Cindy Crawford...

Lundi 23 octobre, plusieurs célébrités se sont réunies au Getty Museum, à Los Angeles, pour assister à la 3e édition des InStyle Awards. Parmi ces convives, figurait l'irrésistible Selena Gomez. Vêtue d'une petite robe noire et de sandales Jacquemus (collection printemps-été 2018), l'actrice et chanteuse de 25 ans a retrouvé une ancienne collègue en la personne de Demi Lovato. Les deux bombes avaient prêté leur voix aux personnages du dessin animé Barney & Friends, lors des saisons 7 et 8, diffusée entre 2002 et 2004.

Dans une robe lavande Alice + Olivia, chaussée par Gianvito Rossi, Demi Lovato a, elle aussi, réussi son numéro de charme. La chanteuse de 25 ans a reçu aux InStyle Awards 2017 l'Advocate Award.

Les actrices Elle Fanning (19 ans), Zendaya (21 ans) et Serayah (22 ans) ont également fait sensation au Getty Museum. Les jeunes femmes se sont mesurées aux top models Cindy Crawford et Heidi Klum, ainsi qu'aux actrices Cate Blanchett, lauréate de prix d'icône style, Kate Bosworth, January Jones, Ellen Pompeo et enfin à la chanteuse Kelly Rowland.

InStyle a décerné au directeur artistique de la maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, le prix de Créateur de l'année.

Découvrez les coulisses des InStyle Awards 2017 sur le site du magazine du même nom.