Selena Gomez et Justin Bieber : De nouveau en couple, ils ne se lâchent plus !

Dans un même temps, celle qui a récemment évoqué sa greffe de rein à la télévision américaine a reçu une excellente nouvelle puisque Billboard l'a choisie pour recevoir le prestigieux trophée de la Femme de l'année 2017. "Non seulement Selena monte en flèche dans les charts, mais elle donne constamment envie aux jeunes femmes partout dans le monde d'être elles-mêmes, d'être généreuses et de ne pas avoir peur de s'exprimer. Elle n'a jamais peur de donner son avis et utilise sa notoriété pour défendre les droits des autres. Nous sommes ravis de pouvoir lui rendre hommage avec ce titre de Femme de l'année", a déclaré John Amato, président du groupe de média The Hollywood Reporter-Billboard, dans un communiqué de presse. Selena Gomez succède ainsi à Beyoncé, son amie Taylor Swift ou bien encore Lady Gaga et Pink.

Après une année difficile, la jolie brune savoure donc son retour sous la lumière des projecteurs. Et dans les bras de Justin Bieber...