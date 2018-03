Selena Gomez et Justin Bieber : Escapade hot au soleil...

Fin février, Justin Bieber a emmené sa chérie Selena Gomez en Jamaïque, afin d'assister au mariage de son papa Jeremy Bieber. Le jeune couple, qui n'arrête pas de se quitter et se retrouver au fil des années, a passé un très agréable moment...

C'est du côté de Montego Bay, un spot très prisé des touristes les plus aisés puisqu'il comprend de magnifiques plages - depuis lesquelles sont organisées des plongées sous-marine - ou des terrains de golf de luxe, que Justin Bieber et Selena Gomez ont passé du bon temps. Outre la cérémonie de mariage entre le papa du chanteur et sa nouvelle épouse Chelsey (actuellement enceinte), qui a eu lieu en plein air dans un cadre somptueux, les tourtereaux ont multiplié les activités : câlins au bord de la piscine de l'hôtel, sortie en mer sur un voilier, pause repas en terrasse pour profiter du soleil...

Justin Bieber, qui a passé plusieurs jours de suite torse nu pour profiter de la chaleur et des activités aquatiques, n'a pas non plus manqué de simplement buller avec Selena Gomez, craquante en bikini. Le deux artistes ont ainsi été vus échangeant des baisers et des regards complices. Un moment zen en amoureux qu'ils ont sans doute fortement apprécié.

Thomas Montet