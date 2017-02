Selena Gomez et The Weekend "sont en train de tomber amoureux", selon leurs amis

Ah, l'amour ! Deux mois après leur coup de foudre très inattendu, Selena Gomez et The Weeknd sont plus que jamais déterminés à faire fonctionner leur relation selon leur entourage.

Contactés par le site E! News, les proches des tourtereaux ont confirmé qu'ils se sentaient prêts à "officialiser les choses", bien qu'ils essayaient pour le moment de "minimiser leurs apparitions publiques afin d'apprendre à mieux se connaître".

Mieux, la star de 24 ans et le chanteur de 26 ans "sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre". Si leurs amis affirmaient au départ qu'ils souhaitaient y aller "doucement" et que leur relation n'avait rien de sérieux, il semblerait aujourd'hui que ce ne soit plus le cas. "The Weeknd a dit à Selena à quel point elle comptait pour lui. Il est fier de l'avoir à ses côtés", a-t-on déclaré.

Selena "se sent vraiment sûre d'elle" depuis qu'elle fréquente Abel

L'interprète de Starboy, qui démarrera sa tournée européenne vendredi 17 février en Suède, ne prête que des qualités à sa nouvelle chérie qu'il trouve "magnifique". De son côté, l'ex-petite amie de Justin Bieber n'avait pas été aussi heureuse depuis un bon bout de temps et "se sent vraiment sûre d'elle" depuis qu'elle fréquente celui dont le vrai nom est Abel Tesfaye.

Ces derniers jours, Selena Gomez et The Weeknd ont multiplié les sorties groupées. S'ils ne sont pas apparus ensemble aux Grammy Awards, la chanteuse était bel et bien dans les coulisses du spectacle et a même accompagné son boyfriend à l'after-party organisée plus tard dans la soirée par Rihanna.

La veille, le couple s'était retrouvé sur un yacht amarré à Marina Del Rey, non loin de Venice Beach. Des photos publiées par le site TMZ les montrent amoureux et câlins, en train d'échanger quelques baisers fougueux.