La toute nouvelle histoire d'amour de Selena Gomez et The Weeknd continue de faire jaser. Mercredi 25 janvier, les deux chanteurs respectivement âgés de 24 et 26 ans se sont retrouvés lors d'une soirée organisée avec leurs proches.

Photographiés main dans la main à Los Angeles, les tourtereaux ont notamment retrouvé French Montana et Jaden Smith pour une sortie décontractée au restaurant Dave & Buster's, à Hollywood. Complice, le couple n'a pas eu peur de s'afficher tendre et câlin devant son groupe d'amis, comme le révèle le site E! News. "Selena avait l'air très heureuse et Abel était très détendu. Ils se tenaient la main lorsqu'ils sont partis et c'était très chaleureux, on voit bien qu'ils apprécient vraiment d'être ensemble. Selena était à l'aise avec lui et on voyait ses yeux qui pétillaient. Ils sont clairement épris l'un de l'autre !", a révélé un indiscret.