Selena Gomez et The Weeknd officialisent après un week-end romantique...

Au grand dam de Justin Bieber et Bella Hadid, Selena Gomez et The Weeknd continuent de filer le parfait amour. L'interprète de Party Monster est tombé sous le charme de la jeune popstar avec qui il a partagé la scène du défilé Victoria's Secret, il y a deux ans.

Fraîchement séparé de sa Bella Hadid, le Starboy s'est rapproché de la reine des réseaux sociaux qui lui a demandé son aide pour la réalisation de son nouvel album. Depuis, les deux chanteurs ne se quittent plus, que ce soit pour travailler ou pour s'offrir du bon temps. Le couple s'est récemment accordé une pause bien méritée pour un week-end sous le signe de l'amour. Comme Taylor Swift et Tom Hiddleston avant eux, les deux tourtereaux sont partis en Italie où ils ont passé quelques jours idylliques.

Bras dessus bras dessous, Abel Tesfaye de son vrai nom et Selena ont posé leurs valises à Florence où ils ont visité la Galleria dell'Accademia, admirant les peintures de la Renaissance et les sculptures de Michel-Ange, avant d'aller déjeuner dans un restaurant local. Le couple a ensuite fait un peu de shopping avant d'aller dîner à la Piazza Santo Spirito. En témoignent plusieurs photos publiée sur le site du Daily Mail, ils ont fini par une balade romantique sur le Vieux Pont, s'enlaçant sous le regard des passants avant de regagner leur hôtel.

Cerise sur le gâteau, les deux jeunes stars d'Hollywood ont enfin affiché leur idylle sur les réseaux sociaux. The Weeknd a partagé en Story sur Instagram une photo de sa belle, tandis que l'interprète de Good for You a ajouté une vidéo de son chéri sur sa page personnelle, assortie d'un smiley aux yeux en forme de coeur. Pas de doute, entre ces deux-là, c'est vraiment l'amour fou ! Pourvu que ça dure.