Selena Gomez et The Weeknd officialisent enfin leur relation

Ces dernières semaines, Selena Gomez et The Weeknd ont été photographiés ensemble à plusieurs reprises ! L'actrice de 24 ans a notamment accompagné son chéri sur plusieurs dates de sa tournée européenne, dont celle de Paris, le 28 février dernier.

À l'issue du "Starboy Legend of the Fall Tour" européen, Selena et Abel (Tesfaye, vrai nom de The Weeknd) ont également passé quelques jours à Toronto, au Canada, ville de naissance de The Weeknd.

Les premiers soupçons concernant leur romance ont vu le jour en toute fin d'année 2016, suite à la publication par TMZ de photos de Selena Gomez et The Weeknd s'embrassants à la sortie d'un restaurant de Los Angeles. Avant de commencer cette histoire avec Selena, le protégé de Drake était en couple avec le top model Bella Hadid.