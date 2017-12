Selena Gomez évoque son couple avec Justin Bieber et sa rupture avec The Weeknd

Consacrée ce mois-ci par le magazine Billboard qui l'a élue "femme de l'année" pour sa contribution dans l'industrie musicale, Selena Gomez est naturellement la vedette du dernier numéro paru cette semaine.

Glamour dans une robe vaporeuse, la chanteuse de 25 ans prend la pose devant l'objectif du photographe Ruven Afanador. Dans un entretien publié dans les pages du magazine, la jeune femme est revenue sur les événements marquants de son année 2017.

Outre son retour dans les bacs avec les singles Bad Liar et Wolves, Selena Gomez a vécu, on le sait, des moments difficiles dus à de graves problèmes de santé. L'été dernier, son amie Francia Raisa lui a donné un rein, lui permettant ainsi d'être sauvée in extremis d'une situation potentiellement mortelle, elle qui est atteinte d'un lupus depuis quelques années.

Je chéris les gens qui ont vraiment impacté ma vie

Côté amours, la jolie brune a rompu fin octobre avec le chanteur The Weeknd après dix mois de romance. Qu'à cela ne tienne, Selena Gomez n'est pas restée longtemps célibataire puisqu'elle a très vite repris le contact avec son ex, Justin Bieber. À ses yeux, ce retour de flamme est une question de timing. "J'ai 25 ans. Pas 18, ni 19 ou 20 ans. Je chéris les gens qui ont vraiment impacté ma vie. Alors peut-être qu'avant, cela aurait été forcer quelque chose qui ne collait pas. Mais cela ne signifie pas que l'on arrête de se soucier de la personne en question", a-t-elle déclaré lors de son interview.

Si elle est de nouveau très heureuse en couple avec Justin Bieber, Selena Gomez assure également que sa séparation avec The Weeknd (qui a supprimé toutes traces de son ex sur les réseaux sociaux) s'est faite avec douceur. Mieux, elle affirme qu'elle et Abel Tesfaye, de son vrai nom, sont "meilleurs amis". "Je suis très fière qu'il y ait une véritable amitié entre lui et moi. Je n'avais jamais rien expérimenté de tel dans ma vie. Nous avons mis un terme à notre relation en restant meilleurs amis, et nous n'avons cessé de nous encourager mutuellement et de tenir l'un à l'autre, ce qui est vraiment remarquable selon moi", a-t-elle conclu.