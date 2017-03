Selena Gomez face à la dépression : "Mon estime de moi était détruite..."

Après une année riche en rebondissements, Selena Gomez revient doucement sous le feu des projecteurs. Ce mois-ci, la chanteuse de 24 ans fait la couverture du magazine Vogue.

Photographiée par Mert Alas et Marcus Piggott, la popstar a posé dans une brassière fleurie signée Michael Kors avant de répondre aux questions du journaliste Rob Haskell. L'ex-compagne de Justin Bieber, qui file désormais le parfait amour avec The Weeknd, est revenue sur son passage en rehab l'été dernier, où elle a été admise pour cause de dépression.

"Les tournées, c'est toujours un moment très solitaire pour moi. Mon estime de moi était détruite, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse avant de monter sur scène ou juste après le concert. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas en être capable et de n'avoir rien à donner à mes fans et qu'ils le voyaient bien. Ce qui, finalement, me semble être une complète distorsion de la réalité", a-t-elle expliqué.

La chanteuse, qui se bat contre un lupus, a aussi eu dû mal à gérer l'évolution de son public. "J'avais tellement l'habitude de me produire pour des enfants et, tout d'un coup, j'avais en face de moi des jeunes qui fumaient et buvaient à mes concerts. Des gens âgés de 20 ou 30 ans, que je regardais dans les yeux et à qui je ne savais pas quoi dire... Je n'avais pas mis de l'ordre dans ma vie, j'avais donc l'impression de n'avoir aucune sagesse à partager avec eux. J'ai pensé que tout le monde sortait de là en se disant que c'était une perte de temps", a-t-elle ajouté.

Remise sur pied après trois mois de traitement, Selena Gomez s'est dite "bien consciente de la chance qu'elle a" mais aspire désormais à un mode de vie plus discret. L'interprète de Same Old Love refuse aujourd'hui d'évoquer sa vie sentimentale, pour protéger son idylle avec le chanteur, et espère disparaître un peu des écrans de radar. "Comment dire ça sans que cela paraisse bizarre ? J'ai hâte de les gens m'oublient", a-t-elle conclu.