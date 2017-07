Selena Gomez fête ses 25 ans et retrouve son chéri The Weeknd, rentré de Paris

Le même jour, à l'autre bout du monde, se trouvait sur scène le compagnon de la jeune femme, The Weeknd. Tête d'affiche du Lollapalooza Paris, le chanteur de 27 ans a enflammé la scène de l'hippodrome de Longchamp avant de repartir immédiatement après la fin de son spectacle. Avec neuf heures de décalage avec Los Angeles, l'interprète de Starboy pouvait être certain d'arriver avant la tombée de la nuit. Et c'est bien ce qu'il est parvenu à faire !

Après avoir retrouvé sa belle à temps pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, Abel Tesfaye (de son vrai nom) a été repéré à ses côtés dès le lendemain, dimanche 23 juillet, dans les rues californiennes. Sortant d'un café après avoir déjeuné en tête-à-tête, les tourtereaux étaient escortés d'un garde du corps et s'apprêtaient à regagner leur véhicule lorsqu'ils ont capté l'attention des paparazzi. Désormais réuni pour les vacances, le couple devrait profiter pleinement de son temps libre, The Weeknd ne reprenant pas le cours de sa tournée avant le 6 août prochain (à Montréal).

Selena Gomez et The Weeknd ont commencé à se fréquenter en décembre 2016. Ils avaient officialisé leur romance sur le tapis rouge du Met Gala, en mai dernier. Visiblement très épris l'un de l'autre, leur histoire semble bien partie pour durer...