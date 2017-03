Selena Gomez "harcelée" chez Disney Channel : L'ex-enfant star se confie

En promotion pour sa nouvelle série, Selena Gomez s'est confiée aux journalistes du New York Times. L'ancienne star de la série Waverly Place est de retour sur le petit écran avec l'adaptation du best-seller Thirteen Reasons Why, qui retrace le parcours d'une adolescente poussée au suicide par ses petits camarades de classe.

"Une histoire miroir", de la sienne si l'on en croit l'interprète de Same Old Love. "Je sais très bien ce que c'est d'être harcelée. J'étais scolarisée dans la plus grande école du monde qui n'est autre que Disney Channel. Et ma mère ma toujours raconté plein d'histoires sur le harcèlement dont elle a aussi été victime quand elle était jeune. Elle est très ouverte sur le sujet", a-t-elle confié lors d'un entretien avec sa mère, la productrice Mandy Teefey.

Cette dernière a raconté avoir subi les moqueries de ses petits camarades de classe à cause de sa différence, de la couleur de ses cheveux – violets – et de ses rangers. Sa grossesse à un très jeune âge n'a pas arrangé la situation. "Les conseillers me répétaient que j'allais gâcher ma vie ainsi que celle de Selena et son père, alors même qu'il partait", s'est-elle souvenue.

Il faut croire que la jeune femme a bien fait puisque Selena Gomez est aujourd'hui l'une des stars les plus en vogue du moment. La chanteuse, en couple avec The Weeknd, est aussi la reine des réseaux sociaux. L'ex-compagne de Justin Bieber, qui a passé trois mois en rehab pour cause de dépression après avoir traité son lupus, compte plus de 114 millions d'abonnés sur Instagram. Ce qui n'est pas toujours facile à gérer.

"Je supprime l'application au moins une fois par semaine. Je me fixe trop sur les commentaires négatifs. C'est comme s'ils voulaient atteindre directement le plus profond de votre âme. Ce n'est déjà pas facile d'avoir confiance en soi, alors imaginez quand il y a des gens qui écrivent des paragraphes pour souligner vos moindres défauts, même si ce n'est que physique", a-t-elle expliqué.

Une forte notoriété qui lui permet toutefois d'attirer l'attention sur des projets qui lui tiennent à coeur, comme cette nouvelle série, diffusée en exclusivité sur Netflix dès le 31 mars.