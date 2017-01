Selena Gomez in love de The Weeknd : Bella Hadid fulmine et réplique...

Selon les propos rapportés par le site E! News, Selena Gomez et Abel Tesfaye (de son vrai nom) souhaitaient initialement garder leur relation secrète avant de finalement "changer d'avis". "Au début, Selena et Abel voulaient rester discrets. Mais ils ont décidé qu'ils s'en fichaient si les gens le savaient", a déclaré un informateur.

Après une année 2016 douloureuse passée à soigner sa dépression et son lupus, l'interprète de Hands to Myself s'est surtout "concentrée sur elle-même", tandis que le chanteur canadien vient "tout juste de sortir d'une longue histoire" avec le mannequin Bella Hadid. Le couple s'est fréquenté pendant environ deux ans avant de rompre en novembre. "Abel et Bella entretenaient une relation en pointillés vers la fin, donc s'investir dans quelque chose de nouveau n'était pas ce qu'Abel recherchait", ajoute-t-on.

Abel a toujours eu un petit truc pour Selena

Il semblerait toutefois que l'interprète de Starboy ait eu une idée derrière la tête depuis un bon moment déjà. "Abel a toujours eu un petit truc pour Selena. Il pense qu'elle est extrêmement talentueuse et sexy. Ils ont récemment repris contact après les vacances mais il l'avait déjà repérée avant. Ils sont sur la même longueur d'onde et pensent que l'autre est vraiment très drôle. Ils y vont doucement et apprennent à se connaître", poursuit-on.

En novembre 2015, Selena Gomez et The Weeknd s'étaient retrouvés sur le podium du défilé Victoria's Secret, à New York, où ils avaient été conviés pour chanter. Les organisateurs ont de nouveau fait appel à l'auteur-compositeur-interprète pour le show parisien, le 30 novembre dernier au Grand Palais. Sur scène, The Weeknd a retrouvé son ex-petite amie et ne l'a d'ailleurs pas quittée des yeux lors de son passage.

S'ils sont séparés depuis quelques semaines, Bella Hadid avait néanmoins affirmé au site E! News, quelques minutes avant le défilé parisien, qu'il n'y avait rien de "gênant" et que The Weeknd restait son "meilleur ami". Après la publication des photos mettant en scène son ex avec Selena Gomez, la bombe de 20 ans n'a pourtant pas mis longtemps avant de réagir.

Comme le soulignent plusieurs médias sérieux, la petite soeur de Gigi Hadid a décidé d'unfollow Selena Gomez sur les réseaux sociaux, signe qu'elle ne valide pas tout à fait ce rapprochement. Si elles ne sont pas proches, Bella Hadid et Selena Gomez évoluent dans le même cercle d'amis et ont déjà passé de nombreuses soirées ensemble. Pas dit que l'ambiance soit au rendez-vous la prochaine fois qu'elles se croiseront...

