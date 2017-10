Selena Gomez, in love, envisage de se remettre en couple avec Justin Bieber

Il aura suffi de quelques petits rendez-vous en tête à tête pour que Selena Gomez craque. Fraîchement séparée de The Weeknd après dix mois de relation, la chanteuse de 25 ans passe désormais tout son temps libre au côté de son ex-petit ami Justin Bieber. Ces derniers jours, les anciens amants terribles ont été repérés à de nombreuses reprises à Los Angeles, passant même la nuit l'un chez l'autre. On le sait, l'interprète de Purpose a repris contact avec son premier amour peu de temps après que cette dernière eut subi une opération délicate pour se faire greffer d'un nouveau rein afin de combattre son lupus. Remise sur pied, Selena Gomez n'a jamais paru aussi heureuse que depuis qu'elle a renoué le contact avec son ex...

Si la famille de la jeune femme voit d'un très mauvais oeil ces retrouvailles et n'a jamais pardonné le comportement du Biebs à son égard, la jolie brunette n'a vraisemblablement que faire de l'avis de ses proches. Preuve en est, elle songe aujourd'hui à donner une nouvelle chance à leur histoire d'amour, qui s'était finie en 2014 après trois années de hauts et de bas. "La balle est dans le camp de Selena maintenant. Elle était heureuse avec The Weeknd mais Justin a toujours eu une place très importante dans son coeur. La situation est sensible. Elle doit prendre le temps de savoir ce qu'elle veut. Mais Justin a toujours eu son coeur et son attention. Il a toujours été son âme soeur et son véritable grand amour. Selena et Justin ont compris qu'il était temps de faire fi du passé et d'aller de l'avant. Ils ont énormément muri ces deux dernières années", a déclaré lundi 30 octobre un proche de la chanteuse au magazine Us Weekly.

Selena ne peut simplement pas oublier Justin

De son côté, la star canadienne n'attend qu'un signe de sa belle pour replonger dans ses bras. "Justin veut vraiment se remettre en couple avec Selena. Il n'a pas arrêté de lui envoyer des textos et passer du temps avec elle dès qu'il le peut. Selena avait bien insisté sur le fait qu'ils étaient simplement amis et que The Weeknd n'avait pas de souci à se faire, mais elle ne peut pas nier le fait qu'elle aime toujours Justin. Il a eu une place tellement importante dans sa vie pendant si longtemps. Elle ne peut pas l'oublier comme ça", a-t-on ajouté.

Si la relation des deux stars est encore purement "platonique", elle peut néanmoins "changer à tout moment". Après une année éprouvante marquée par ses problèmes de santé, l'interprète du nouveau titre Wolves se focalise avant tout sur elle-même, désireuse de ne pas se jeter trop vite dans une nouvelle relation. "Elle est vraiment heureuse en ce moment. Bien sûr que Justin et Selena ont une place particulière pour l'autre dans leurs coeurs. C'est clairement une possibilité qu'ils se remettent ensemble. Cela prendra du temps et aucune décision ne sera prise demain, mais leurs amis pensent qu'ils finiront ensemble", a-t-on conclu.

Inséparables la nuit

Après s'être rendus ensemble à l'église pour la messe du dimanche (29 octobre), Selena Gomez et Justin Bieber ont fait une apparition séparée lundi. Au petit matin, le chanteur a de nouveau été aperçu à la sortie du domicile de son ex après avoir passé la nuit avec elle avant d'être photographié tout sourire à la sortie du restaurant Joan's avec des amis à Studio City. De son côté, la chanteuse a été vue en train de passer du temps avec son assistante Theresa pour partir à la rencontre de jeunes fans en marge de la fête d'Halloween. Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux montrent la jeune femme en grande forme, très heureuse. La nouvelle Selena est arrivée...