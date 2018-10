Selena Gomez internée et dépressive : "Elle veut s'améliorer"

Plus d'une semaine après que la presse a révélé que Selena Gomez avait été internée dans une clinique psychiatrique à la suite d'un gros "choc émotionnel", son entourage donne de ses nouvelles.

Contacté par le magazine Us Weekly, un proche de la chanteuse de 26 ans a révélé qu'elle allait du mieux qu'elle pouvait et qu'elle faisait tout son possible pour reprendre du poil de la bête. Pour rappel, Selena Gomez est actuellement soignée pour dépression, elle qui souffre de trouble de la personnalité borderline depuis de longues années. Des problèmes de santé mentale liés aux effets secondaires de son lupus, lui-même fragilisé par la greffe de rein qu'elle a subie l'an dernier.

À cela s'ajoute le fait que la jeune femme a été très affectée par le récent mariage de son ex Justin Bieber avec le mannequin Hailey Baldwin. "Elle a déjà eu affaire à la dépression et c'est quelque chose qu'elle doit encore gérer aujourd'hui. Elle veut s'améliorer. C'est sa priorité, a déclaré le proche. Selena se repose. Les semaines qui ont précédé tout ceci ont été dures. Mais elle va clairement mieux au quotidien", a-t-on conclu.

À la suite des divers soucis de santé de son ex, Justin Bieber avait lui aussi été vu en petite forme lors de ses sorties dans les rues de Los Angeles. Bouleversé, le chanteur de 24 ans a même été vu en pleurs. "Justin se souciera toujours de Selena. C'est dur pour lui d'entendre qu'elle ne va pas bien. Ils ont tous les deux eu leurs propres démons au fil des ans et Justin a toujours été très bienveillant à l'égard de Selena. Il veut le meilleur pour elle. Il veut qu'elle soit heureuse et en bonne santé", avait révélé un informateur auprès de People.