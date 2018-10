Selena Gomez internée, Justin Bieber repéré en pleurs : "C'est dur pour lui"

Il a beau ne plus former un couple avec Selena Gomez (ils avaient rompu en mars dernier après une énième tentative de réconciliation), Justin Bieber tient toujours beaucoup à elle et se soucie de son bien-être. Aussi a-t-il pris un sacré coup au moral lorsqu'il a appris que son ex avait été hospitalisée d'urgence pour traiter de nouveaux problèmes de santé...

Internée dans une clinique psychiatrique à la suite d'un gros "choc émotionnel", elle qui souffre depuis de nombreuses années de dépression et de trouble de la personnalité borderline (des problèmes qui s'ajoutent à son lupus et aux effets secondaires de sa greffe de rein subie l'an dernier), Selena Gomez a vraisemblablement été affectée par le mariage express de son ancien petit ami avec le mannequin Hailey Baldwin. "C'est une combinaison de plusieurs choses qui bouleversent sa santé émotionnelle. C'est une personne très sensible, (...) elle prend les choses à coeur. Oui, voir l'histoire d'amour de Justin exposée partout n'est pas facile pour elle, mais elle doit aussi gérer plusieurs situations stressantes et ce retour à l'hôpital a été très délicat pour elle, ravivant des souvenirs difficiles. Il n'est pas juste de dire que ceci ou cela a causé cette situation parce que la dépression et l'anxiété forment un ensemble de couches complexes. Elle sait que c'est un problème auquel elle se heurtera toute sa vie, mais elle est résolue à travailler ses problèmes", a confié un proche au magazine People ce 11 octobre 2018.

Justin veut que Selena soit heureuse et en bonne santé

De son côté, Justin Bieber encaisse. Repéré en petite forme à la sortie de l'église ce 10 octobre, soit quelques heures après avoir appris l'hospitalisation de Selena Gomez, le chanteur de 24 ans a pu compter sur le soutien de ses amis. Le lendemain, le Biebs a cependant été repéré en pleurs dans une voiture que sa jeune épouse Hailey Baldwin conduisait dans les rues de Los Angeles (photos disponibles dans notre diaporama ci-dessus). "Justin se souciera toujours de Selena. C'est dur pour lui d'entendre qu'elle ne va pas bien. Ils ont tous les deux eu leurs propres démons au fil des ans et Justin a toujours été très bienveillant à l'égard de Selena. Il veut le meilleur pour elle. Il veut qu'elle soit heureuse et en bonne santé", a-t-on confié auprès de People.