Selena Gomez internée : Le mariage de Justin Bieber a eu "un profond impact"

Selena Gomez n'a plus donné de nouvelles depuis qu'elle a rejoint une clinique psychiatrique de la côte Est américaine où elle suit une thérapie comportementale dialectique (TCD). Cette technique de psychothérapie permet de traiter les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité borderline.

Selon les premiers éléments fournis par TMZ, la chanteuse américaine de 26 ans aurait été victime d'"un choc émotionnel" après avoir eu connaissance de résultats sanguins inquiétants alors qu'elle a subi une greffe de rein en 2017. Pour certains proches de la star, ces résultats ne seraient pas la cause de sa rechute.

Le moral de Selena Gomez aurait été mis à rude épreuve à cause du récent mariage de son ex Justin Bieber avec Hailey Baldwin. Les fiançailles surprise du chanteur canadien de 24 avec le mannequin américain de 21 ans puis leur union ont eu un "profond impact" sur Selena Gomez, témoigne un proche de la chanteuse à People. "Selena peut être une fleur délicate, surtout parce qu'elle a constamment des problèmes médicaux. Mais les fiançailles de Justin et son rapide mariage l'ont prise de court et l'ont fortement blessée", rapporte-t-on également.

C'est justement parce qu'il se sent malgré lui responsable de la rechute de son ex que Justin Bieber est au plus mal. "Justin se souciera toujours de Selena. C'est dur pour lui d'entendre qu'elle ne va pas bien. Ils ont tous les deux eu leurs propres démons au fil des ans et Justin a toujours été très bienveillant à l'égard de Selena. Il veut le meilleur pour elle. Il veut qu'elle soit heureuse et en bonne santé", a commenté une source proche de Justin à People.