Selena Gomez, Kendall Jenner... : Quand les stars se passent de soutien-gorge

À l'approche des beaux jours, les jupes raccourcissent et... les poitrines se découvrent ! De plus en plus de stars n'hésitent plus à laisser leur soutien-gorge au placard alors que les températures montent et que les tenues se font de plus en plus légères.

À l'instar de sa copine Bella Hadid, la bombe Kendall Jenner est la première à dévoiler sa petite poitrine sous des hauts volontairement transparents. La star des podiums est une fervente supportrice du mouvement Free The Nipple, qui défend la "libération des tétons".

Le jeune mannequin, révélé au grand public par l'émission de télé-réalité familiale l'Incroyable Famille Kardashian, n'est pas la seule de son clan à avoir succombé à la tendance. Ses soeurs Kim et Kourtney Kardashian n'ont pas hésité à adopter cette nouvelle mode, qui fait la part belle à leurs généreux atouts, sans tomber dans le vulgaire.

Outre les revendications féministes qui s'inscrivent derrière cette démarche, elle permet aussi et surtout aux célébrités d'opter pour le confort, elles qui passent leurs temps tirées à quatre épingles.

L'hippie chic Paris Jackson n'hésite donc jamais à faire tomber le haut, quand elle ne parade pas sur tapis rouge, pour plus de confort, à l'instar de la fille de Madonna Lourdes Ciccone Leon ou encore Hilary Duff photographiée dans les rues de Los Angeles, ainsi que Lady Gaga surprise à la sortie de son hôtel.

Zapper le soutien-gorge leur permet de rester on ne peut plus sexy, ce n'est pas la chanteuse Halsey et son décolleté plongeant qui viendra dire le contraire, ni la popstar Selena Gomez qui a misé sur la transparence pour un rencard romantique avec son chéri The Weeknd ! Attention cependant à l'incident vestimentaire car on n'est jamais à l'abri d'en dévoiler un peu plus que prévu...

Coline Chavaroche