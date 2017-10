Selena Gomez : La rupture avec The Weeknd !

Entre Selena Gomez et The Weeknd, c'est terminé ! Alors que la jeune femme était récemment vue aux côtés de son ex Justin Bieber, des sources proches du couple ont confirmé la rupture à People.

"Elle et Abel [le vrai prénom du chanteur, NDLR] ont eu des hauts et des bas pendant quelques mois dans leur relation amoureuse. Cela a été dur le fait qu'il soit en tournée et qu'elle soit en tournage à New York [pour le prochain film de Woody Allen, NDLR]. Ça n'a pas été simple pour eux (...) C'est fini pour le moment mais ils restent en contact", a lâché une source. Selena Gomez (25 ans) et The Weeknd (27 ans) étaient ensemble depuis dix mois. "Cela a été dur pour eux de réaliser que leur relation prenait ce chemin mais cela faisait des mois que c'était laborieux", a ajouté la source.

L'année aura été particulièrement compliquée pour l'interprète de Bad Liar puisqu'en plus de sa rupture avec The Weeknd, Selena Gomez avait aussi mis sa carrière en pause afin de subir une greffe de rein. Récemment vue avec Justin Bieber, notamment à la sortie d'une église, la chanteuse n'aurait toutefois pas remis le couvert avec son ex.

