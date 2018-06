Selena Gomez qualifiée de "moche" par un créateur de mode : ses fans répliquent

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans ! Ceux de Selena Gomez ont pris sa défense en début de semaine en répondant au commentaire déplacé d'un créateur de mode à son sujet. Stefano Gabbana, qui trouve la chanteuse et actrice "moche", s'est fait recadrer par les internautes.

Lundi 11 juin, le site The Catwalk Italia, dédié à la mode et aux célébrités, a publié sur Instagram un collage de cinq photos de Selena Gomez. La jolie brune de 25 ans et ambassadrice de PUMA y porte cinq robes rouges différentes. @thecatwalkitalia a invité ses plus d'un million de followers à choisir leur look préféré.

Parmi ces abonnés, s'est glissé Stefano Gabbana. Le cofondateur de Dolce&Gabbana a publié un commentaire sur Selena Gomez. Il écrit "è proprio brutta", "c'est vraiment moche" en français.