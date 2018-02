Selena Gomez : Radieuse à la Fashion Week, sans Justin Bieber

De nouvelles Fashion Week font trembler la planète Mode ! Une sphère dont les yeux sont rivés sur New York, où les marques dévoilent leurs collections prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019. Selena Gomez, qui a découvert celle de Coach, a sorti le grand jeu pour son instant égérie de la semaine.

Le défilé Coach automne-hiver 2018-2019 était organisé à Basketball City, dans le quartier de Lower East Side. Selena Gomez en était l'invitée de marque. L'actrice, chanteuse et ambassadrice de la marque américaine portait un total look Coach composé d'un duffle-coat noir, d'une robe fleurie et de bottines de la pré-collection automne 2018.

L'artiste Petra Collins et la chanteuse Poppy ont également assisté à l'événement.