Selena Gomez, radieuse au naturel : Un teint zéro défaut ?

Comme Alicia Keys, Ciara et bien d'autres stars, c'est au tour de Selena Gomez de céder à la tendance du no make-up. Photographiée dans les rues de Malibu avec son assistante Theresa Marie Mingus, la popstar de 24 ans a dévoilé son joli teint de poupée, sans aucun artifice.

Vêtue d'une longue robe rouge et d'une simple paire de tongs, l'interprète de Same Old Love était naturellement radieuse. Il faut dire qu'avoir une peau zéro défaut aussi parfaite, ça aide ! Toujours généreuse, l'égérie de la marque Coach n'a pas hésité à partager ses secrets de beauté avec ses fans.

En promotion pour son nouveau single Fetish, qui sortira ce jeudi 13 juillet 2017, Selena Gomez a avoué lors de son passage dans l'émission du futur papa James Corden qu'elle devait sa parfaite carnation... au gingembre ! "J'adore les shots de gingembre. Et quand je ne peux pas en prendre, je mange juste un morceau de gingembre, tout simplement, le matin. C'est tellement bon", a-t-elle assuré.

Ce n'est pas tout, évidemment. Lors d'un autre entretien, avec le site EliteDaily, la meilleure amie de Taylor Swift a aussi précisé prendre soin de son visage grâce à des masques spécialisés, de la crème solaire, une alimentation saine et équilibrée ainsi qu'un peu de sport, mais surtout... une santé mentale d'acier.

Depuis qu'elle a enfin tourné la page de son histoire chaotique avec Justin Bieber et qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras du chanteur The Weeknd, Selena Gomez est plus heureuse que jamais. Un bonheur intérieur et une sérénité retrouvée qui se reflètent à l'extérieur !

Coline Chavaroche